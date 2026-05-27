عربي-دولي
"مسودة" مذكرة التفاهم بين أميركا وإيران... ماذا تتضمّن؟
Lebanon 24
27-05-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف التلفزيون الرسمي
الإيراني
، عن حصوله على "مسودة الإطار الأولي غير الرسمي" لمذكرة تفاهم يجري التفاوض عليها بين
طهران
وواشنطن، تتضمن ترتيبات تتعلق بوقف التصعيد وحرية الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج
النووي
الإيراني.
وبحسب التلفزيون الإيراني، فإن "إطار مذكرة إسلام آباد" لم يُحسم بشكل نهائي بعد، مؤكداً أن طهران "لن تتخذ أي خطوة من دون تحقق ملموس وعملي" من تنفيذ الالتزامات المقابلة.
وأضاف أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوماً، فسيتمّ اعتماد الاتفاق على شكل قرار ملزم صادر عن
مجلس الأمن الدولي
.
وتتضمن المسودة، ترتيبات خاصة بمضيق هرمز، حيث ستتولى طهران إدارة حركة السفن التجارية عبر المضيق بالتعاون مع
سلطنة عمان
.
كما تنص المسودة على
التزام
إيران
بإعادة حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.
وفي المقابل، أوضح التلفزيون الإيراني أن السفن العسكرية ليست مشمولة ببنود الاتفاق الخاصة بحرية الملاحة.
كما تحدثت المسودة عن انسحاب القوات العسكرية الأميركية من محيط إيران ورفع الحصار البحري المفروض عليها، إلى جانب خطوات مرتبطة بتخفيف
العقوبات
. (العربية)
