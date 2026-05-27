اختتام جلسات الاستئناف في محاكمة ساركوزي

أكّد الأسبق نيكولا ساركوزي، في ختام محاكمته أمام على خلفية التمويل المفترض لحملته الرئاسية أنه لم يخن ثقة الفرنسيين، بحسب "فرانس برس".

ووصفت ساركوزي بأنه "المُحرّض" على اتفاق فساد مع في ظل حكم الزعيم الراحل ، معتبرة أن هذا الاتفاق "من أخطر الجرائم التي عرفتها الجمهورية"، وطالبت بسجنه سبع سنوات بتهم التآمر الجنائي والفساد وتمويل حملته الناجحة بشكل غير قانوني بأموال عامة ليبية مُختلسة.

ودفع ساركوزي بواسطة محاميه ببراءته، فيما يُنتظر أن يصدر رئيس في القاضي أوليفييه جيرون حكمه في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال ساركوزي إن "هذه القضية المزعومة لتمويل ليبي لحملتي بدأت بكذب وتواطؤ. ولا بدّ من أن تنتهي بحقيقة وشفافية"، رافضا "تسمية المتواطئين الذين يعرفون أنفسهم".