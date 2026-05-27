عربي-دولي

مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق

Lebanon 24
27-05-2026 | 16:30
مع موجة حر قياسية...بريطانيا تحذّر من ارتفاع خطر الغرق
حضت جمعية لتجنب حوادث الغرق، البريطانيين على مزيد من الحذر بعد مصرع تسعة أشخاص، بينهم سبعة فتيان بحسب الشرطة، في بحيرات أو على شواطىء منذ بدء موجة الحر، بحسب "فرانس برس".

وحذرت الجمعية الملكية لإنقاذ الأرواح على موقعها الإلكتروني من أن "خطر الغرق يتضاعف خمس مرات" عندما تصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية، لافتة إلى أن الفتيان والشباب هم الأكثر عرضة للخطر.

واوضحت أن "درجة حرارة الماء لا تزال منخفضة للغاية" مقارنة بدرجة حرارة الهواء، مما قد يتسبب بصدمة حرارية، وعلى الأشخاص الذين يميلون إلى السباحة هربا من الحر أن "يفكروا مليا ويقيموا المخاطر".

وشهدت المملكة المتحدة الثلاثاء أعلى درجة حرارة على الإطلاق تسجل في شهر أيار/مايو مع 35,1 درجة مئوية في لندن، وفق وكالة الارصاد الجوية الوطنية.

