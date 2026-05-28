تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

"إيبولا" ينتشر في الكونغو.. وهذه آخر الأرقام

Lebanon 24
28-05-2026 | 02:05
A-
A+
إيبولا ينتشر في الكونغو.. وهذه آخر الأرقام
إيبولا ينتشر في الكونغو.. وهذه آخر الأرقام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 1077 حالة مشتبه بها و246 وفاة منذ بدء تفشي فيروس "إيبولا"، فيما أكدت السلطات ثبوت 121 إصابة مخبرياً، بينها 17 وفاة.

ورجّحت منظمة الصحة العالمية أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من المعلنة، مشيرة إلى أن التفشي في مقاطعة إيتوري الحدودية بقي من دون رصد لأسابيع، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن جميع الحالات.

وحذّر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن النزاع المستمر في الكونغو يعرقل جهود احتواء الفيروس، واصفاً الوضع في شرق البلاد بأنه "تصادم كارثي بين المرض والصراع".

وقال تيدروس، في منشور عبر "إكس"، إن المنظمة لا تستطيع "بناء ثقة المجتمعات أو عزل المصابين بينما تتساقط القنابل"، معلناً عزمه زيارة الكونغو هذا الأسبوع لقيادة جهود احتواء التفشي.

وفي تطور موازٍ، أعلنت أوغندا إغلاق حدودها مؤقتاً مع الكونغو، بعد تسجيل نحو 220 وفاة يُشتبه في ارتباطها بالفيروس منذ إعلان التفشي.

وتواجه الفرق الإنسانية والطبية صعوبات كبيرة بسبب سوء الطرق، واستمرار القتال، والنزوح الجماعي، وتراجع المساعدات الدولية، ما أضعف قدرة النظام الصحي على الاستجابة.

وأكد تيدروس أن وقف انتقال العدوى يعتمد على وصول المساعدات الإنسانية، محذراً من أن الاشتباكات تدفع السكان إلى مخيمات مكتظة، ما يزيد صعوبة السيطرة على المرض.

وأضاف أن العاملين في الخطوط الأمامية يخاطرون بحياتهم، فيما تجعل الهجمات على المرافق الصحية تتبع الحالات والمخالطين شبه مستحيل، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لضمان وصول الفرق الطبية بأمان.

ومع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس، فرضت دول عدة قيود سفر صارمة، إذ أغلقت أوغندا حدودها مع السماح بمرور العاملين الأساسيين فقط وفق شروط مشددة. كما فرضت كندا حظر دخول لمدة 90 يوماً على القادمين من الكونغو وأوغندا وجنوب السودان، وشددت جزر البهاما إجراءات الحجر الصحي، فيما حظرت الولايات المتحدة دخول غير المواطنين القادمين من هذه الدول.

وتشير السلطات الصحية في الكونغو إلى أن نحو ألف شخص تظهر عليهم أعراض مشابهة لـ"إيبولا"، في وقت يحتاج تجهيز البنية التحتية اللازمة لاحتواء التفشي إلى أسابيع.

ويعود التفشي إلى سلالة نادرة تُعرف باسم "بونديبوجيو"، ولا تتوفر لها لقاحات أو علاجات معتمدة حتى الآن. ورغم تسجيل 220 وفاة مشتبه بها، تم تأكيد 17 حالة فقط مخبرياً، بينما يسابق الأطباء الزمن لتتبع نحو 3600 مخالط.

وتم توزيع نحو 2000 اختبار، مع خطط لإرسال 4000 اختبار إضافي، إلى جانب احتمال استخدام علاجات تجريبية، بينها أجسام مضادة طُورت في الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون في منظمة "أطباء بلا حدود" أن الوضع لا يزال خارج السيطرة، بسبب نقص الفحوصات وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة.

وقال مدير المنظمة في الكونغو: "ما زلنا بعيدين عن السيطرة على الوضع، ولا نملك صورة كاملة لما يحدث، بسبب نقص الاختبارات"، مضيفاً: "طالما استمر هذا الوضع، يمكن القول إن الفيروس يسبقنا".

من جهته، أعلن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها تعزيز وجوده الميداني عبر نشر مزيد من الخبراء ضمن فريق الصحة التابع للاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من أن استمرار النزاع قد يدفع الأزمة الصحية إلى مزيد من التفاقم. (العين)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أممي: خصصنا 60 مليون دولار لتسريع جهود الإغاثة في الكونغو لمواجهة فيروس "إيبولا"
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية: سلاسة إيبولا المتفشية حاليا "فتاكة"
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: الحرب في الكونغو الديمقراطية قد تؤدي إلى تفاقم تفشي فيروس إيبولا
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تفشي إيبولا.. أوغندا تغلق حدودها مع الكونغو
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 11:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الولايات المتحدة

المدير العام

الديمقراطية

الديمقراطي

الأوروبي

ديمقراطي

من جهته

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:55 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:50 | 2026-05-28
Lebanon24
03:39 | 2026-05-28
Lebanon24
03:22 | 2026-05-28
Lebanon24
03:12 | 2026-05-28
Lebanon24
03:08 | 2026-05-28
Lebanon24
03:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24