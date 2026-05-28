فرنسا توسّع مظلتها النووية.. والنرويج تنضم إلى الخطة الأوروبية

قال ماكرون، الأربعاء، إن النرويج وافقت على الانضمام إلى خطط لتوسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين.

وجاء إعلان ماكرون عقب محادثات أجراها في مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره.

وأوضح أن النرويج وافقت على الانضمام إلى ما تسميه باريس "الردع المتقدم"، معتبراً أنها شريك جغرافي واستراتيجي مهم.

وأضاف عملت بالفعل مع النرويج عن قرب لحماية أراضي "الناتو" من "التهديدات الخارجية"، مشيراً إلى أن أوسلو ستقدم "قيمة مضافة كبيرة" لهذه المبادرة.

كما اتفق البلدان على ميثاق دفاعي يتضمن بنداً للمساعدة المتبادلة في حال وقوع هجوم.

وقال ماكرون إن الخطوة تأتي في ظل تنامي القناعة بأن بحاجة إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنها.

، رحب ستوره بمبادرة ماكرون لتوسيع المظلة النووية لتشمل أوروبا، خصوصاً في ظل "التهديد" الروسي.

لكنه أكد في الوقت نفسه أن الردع سيبقى مضموناً أساساً عبر "الناتو"، وأن أكدت للحلفاء استمرار توفير الحماية النووية لأوروبا.

وكان ماكرون قد أعلن في أوائل آذار أن فرنسا ستعمل على توسيع مظلتها النووية لتشمل حلفاء أوروبيين، وسط حالة عدم اليقين بشأن دور الولايات المتحدة كشريك أمني. (العربية)