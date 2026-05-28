البنتاغون يعد قائمة لأهداف عسكرية إيرانية

ذكرت مصادر أميركية أن وزارة الحرب الأميركية " " أعدّت قائمة جديدة تضم أهدافاً عسكرية إيرانية إضافية يمكن استهدافها في حال قرر الرئيس الأميركي استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق ضد ، إلا أن المسؤولين العسكريين يقرّون بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر تعقيداً وصعوبة مقارنة بالضربات الأولى التي بدأت أواخر شباط الماضي.وبحسب المعلومات التي أوردتها شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News الأميركية، فإن معظم الأهداف المتبقية أصبحت تعتمد على أنظمة تمويه وانتشار سريعة، فيما نُقل جزء كبير منها إلى مواقع محصنة تحت الأرض أو إلى منصات متنقلة يصعب رصدها واستهدافها في الوقت المناسب.وتشمل قائمة الأهداف المتبقية منصات إطلاق الصواريخ الباليستية المتحركة من طراز وسجيل وخرمشهر، إضافة إلى منشآت نووية وصاروخية محصنة، أبرزها منشأة فوردو الجبلية، إلى جانب المتنقلة ومراكز تشغيل الطائرات المسيّرة، فضلاً عن أصول بحرية منتشرة قرب وبندر عباس، تشمل زوارق هجومية سريعة ومنصات صواريخ مضادة للسفن.كما تضم القائمة مراكز قيادة وسيطرة متنقلة ومستودعات أسلحة موزعة في مناطق متعددة، في إطار ما تصفه الأوساط العسكرية الأميركية باستراتيجية الانتشار اللامركزي التي اعتمدتها بعد الموجة الأولى من الضربات الأميركية والإسرائيلية.ويرى خبراء عسكريون أن إيران انتقلت خلال الأشهر الأخيرة إلى ما يُعرف بـ"استراتيجية القنفذ"، وهي عقيدة دفاعية تقوم على تقليل الاعتماد على القواعد الثابتة، وزيادة الحركة والتمويه والإخفاء داخل المناطق الجبلية والمراكز الحضرية، بهدف تقليص فاعلية الضربات الجوية الأميركية.(العربية)