مأساة.. حريق مدرسة يودي بحياة 16 شخصاً



Advertisement

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 73 آخرون على الأقل. اندلع حريق ضخم، ، داخل مهجع لطالبات في مقاطعة ناكورو وسط كينيا، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، وسط مخاوف من ارتفاع العدد مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.وقالت مصادر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن 16 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب 73 آخرون على الأقل.

ونقلت إذاعة "كابيتال إف إم" عن الإقليمي صامويل نداني، قوله إن الحريق اندلع قرابة الساعة الواحدة فجرًا، بينما كانت الطالبات نائمات داخل المهجع، قبل أن تمتد النيران بسرعة وتتسبب بحالة هلع واسعة داخل المدرسة.



وأضاف نداني أن فرق الطوارئ والإنقاذ تواصل عمليات التمشيط داخل المبنى المحترق بحثًا عن ضحايا أو ناجيات، فيما انتشرت فرق الإطفاء والشرطة داخل المدرسة لمحاولة السيطرة على النيران وإجلاء الطالبات من الأقسام المجاورة.



وتحدثت تقارير عن إصابات بحروق خطيرة وحالات اختناق جراء الدخان الكثيف الذي ملأ المبنى أثناء الحريق.