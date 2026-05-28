إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً

توفي الخميس، في العاصمة ، الرئيس اليمني السابق عبدربه ، عن عمر يناهز 80 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة.وأكد مصدر من عائلة الرئيس الراحل، في حديث لوسائل إعلامية، نبأ الوفاة، لافتاً إلى أن العائلة ستعلن خلال الساعات المقبلة التفاصيل الرسمية المتعلقة بالوفاة ومراسم الدفن.ويُعدّ المشير عبدربه منصور هادي ثاني رئيس للجمهورية بعد إعادة تحقيق الوحدة، حيث تولى مقاليد الحكم في الفترة من فبراير 2012 حتى أبريل 2022 عقب نقله السلطة لمجلس القيادة الرئاسي.