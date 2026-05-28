هجوم بسكين في محطة سويسرية (فيديو)

أعلنت الشرطة ، اليوم الخميس، توقيف رجل بعد هجوم بسكين داخل محطة قطار في مدينة فينترتور قرب زيورخ، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع بعد الساعة 2:30 فجراً بقليل بتوقيت ، وأن المشتبه به مواطن سويسري يبلغ 31 عاماً.

وأضافت أن المصابين الثلاثة نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

🚨 BREAKING:



🇨🇭 At least 4 people injured in a stabbing attack at a train station in Winterthur, Switzerland.



The attacker was reportedly shouting "Allahu Akbar."



— (@MarioNawfal) May 28, 2026

من جهتها، ذكرت صحيفة " " السويسرية أنها حصلت على مقطع فيديو يظهر رجلاً يركض خارج ردهة المحطة وهو يصرخ "الله أكبر".

ونقلت الصحيفة عن قوله إن الرجل كان يحمل سكيناً، بينما كان الموجودون يصرخون ويفرون من المكان.

وأشارت "بليك" إلى أن الحادث دفع الشرطة إلى تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق.