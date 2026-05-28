مقتدى الصدر يكلّف باستكمال انفصال "سرايا السلام" خلال أسبوع كحدّ أقصى

Advertisement

وبحسب بيان أوردته (واع)، أفاد المكتب الخاص بمدينة النجف، أن "السيد مقتدى الصدر، أصدر تخويلًا لمدير المكتب الخاص السيد حيدر الجابري، والمستشار العسكري أبو دعاء العيساوي والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي، ومسؤول البنيان المرصوص الشيخ محمد العبودي، بإكمال إجراءات انفصال سرايا السلام الجانب العسكري عن التيار وخلال مدة أقصاها أسبوع واحد".وتابع البيان "على أن يكون التسليم التام في عيد الله الأكبر (عيد الغدير الأغر)، وإكمال اندماج الجانب المدني مع البنيان المرصوص، على أن ينسقوا مع الجهات الرسمية".وأمس الأربعاء، أعلن مقتدى الصدر انفكاك فصيل "سرايا السلام" عن الشيعي "انفكاكًا تامًا"، وذلك لدمجه بالدولة.وتابع "نعلن انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة، سرايا السلام تلتحق بالدولة المسؤولة عن التشكيلات العسكرية، والجهات المدنية لسرايا السلام ستكون دون سلاح ولا مقرات".