عربي-دولي

مقتدى الصدر يكلّف باستكمال انفصال "سرايا السلام" خلال أسبوع كحدّ أقصى

Lebanon 24
28-05-2026 | 06:38
مقتدى الصدر يكلّف باستكمال انفصال سرايا السلام خلال أسبوع كحدّ أقصى
أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم، تفويضًا لاستكمال إجراءات فصل الجناح العسكري لـ"سرايا السلام" عن التيار الشيعي الوطني، على أن تُنجز العملية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أفاد المكتب الخاص بمدينة النجف، أن "السيد مقتدى الصدر، أصدر تخويلًا لمدير المكتب الخاص السيد حيدر الجابري، والمستشار العسكري أبو دعاء العيساوي والمعاون الجهادي تحسين الحميداوي، ومسؤول البنيان المرصوص الشيخ محمد العبودي، بإكمال إجراءات انفصال سرايا السلام الجانب العسكري عن التيار وخلال مدة أقصاها أسبوع واحد". 


وتابع البيان "على أن يكون التسليم التام في عيد الله الأكبر (عيد الغدير الأغر)، وإكمال اندماج الجانب المدني مع البنيان المرصوص، على أن ينسقوا مع الجهات الرسمية".


وأمس الأربعاء، أعلن مقتدى الصدر انفكاك فصيل "سرايا السلام" عن التيار الوطني الشيعي "انفكاكًا تامًا"، وذلك لدمجه بالدولة. 


وتابع "نعلن انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة، سرايا السلام تلتحق بالدولة المسؤولة عن التشكيلات العسكرية، والجهات المدنية لسرايا السلام ستكون دون سلاح ولا مقرات". 
مقتدى الصدر: نعلن انفصال سرايا السلام عن التيار الوطني الشيعي والتحاقها بالدولة
مقتدى الصدر يصدر تخويلاً لإكمال إجراءات انفكاك الجانب العسكري لسرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني العراقي
انطلاقاً من المصلحة العامة للوطن.. مقتدى الصدر يعلن إلحاق "سرايا السلام" بالدولة العراقية
"وول ستريت جورنال" تكشف: الحصار على إيران يكلف أميركا 400 مليون دولار يوميا
