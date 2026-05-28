إسرائيل تقصي المسؤولين الماليين والفنيين في "حماس"

Advertisement

وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية أدت إلى مقتل كريزيم، الذي وصفه بأنه مسؤول عن هيكل مركزي يتولى تحويل الأموال إلى الحركة.وبحسب الرواية ، أدار كريزيم شبكة مالية معقدة حوّلت ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لـ"حماس"، كما اتهمه الجيش بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، زاعماً أن أنشطته المالية واللوجستية ساعدت في التحضير لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد الحبش، الذي قال إنه كان يرأس وحدة ضمن "هيئة الإنتاج" التابعة لـ"حماس"، مشيراً إلى دوره في تطوير وتصنيع معدات قتالية لصالح الجناح العسكري للحركة خلال الحرب.وتأتي هذه العملية ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر، يوم الأربعاء، قائمة تضم 16 من كبار العسكريين في "حماس"، معلناً اغتيال 15 منهم، بينهم محمد ضيف، ، مروان ، رائد سعد، أحمد الغندور، محمد ، رافع سلامة، محمد شبانة، رائد ثابت، غازي أبو طعمة، أيمن ، حذيفة الكحلوت، أيمن ، محمد عودة والحداد.وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال قيادي واحد فقط من القائمة على قيد الحياة، هو عماد العقل.