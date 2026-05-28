إسرائيل تقصي المسؤولين الماليين والفنيين في "حماس"

28-05-2026 | 07:43
إسرائيل تقصي المسؤولين الماليين والفنيين في حماس
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تنفيذ عملية عسكرية داخل قطاع غزة، قال إنها أسفرت عن اغتيال اثنين من قادة حركة "حماس" في مدينة خان يونس، يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح الجيش، في بيان، أن العملية أدت إلى مقتل إيهاب كريزيم، الذي وصفه بأنه مسؤول عن هيكل مركزي يتولى تحويل الأموال إلى الحركة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، أدار كريزيم شبكة مالية معقدة حوّلت ملايين الدولارات إلى الجناح العسكري لـ"حماس"، كما اتهمه الجيش بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، زاعماً أن أنشطته المالية واللوجستية ساعدت في التحضير لهجمات ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين.

وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال محمد الحبش، الذي قال إنه كان يرأس وحدة ضمن "هيئة الإنتاج" التابعة لـ"حماس"، مشيراً إلى دوره في تطوير وتصنيع معدات قتالية لصالح الجناح العسكري للحركة خلال الحرب.

وتأتي هذه العملية ضمن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر، يوم الأربعاء، قائمة تضم 16 من كبار القادة العسكريين في "حماس"، معلناً اغتيال 15 منهم، بينهم محمد ضيف، يحيى السنوار، مروان عيسى، رائد سعد، أحمد الغندور، محمد السنوار، رافع سلامة، محمد شبانة، رائد ثابت، غازي أبو طعمة، أيمن صيام، حذيفة الكحلوت، أيمن نوفل، محمد عودة والحداد.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، لا يزال قيادي واحد فقط من القائمة على قيد الحياة، هو عماد العقل.
"حماس" تتهم إسرائيل بمحاولة نشر الفوضى في غزة عبر استهداف أجهزتها الأمنية
مقتدى الصدر يكلّف باستكمال انفصال "سرايا السلام" خلال أسبوع كحدّ أقصى
مسؤولو "حماس" في لبنان.. "اختفاء كامل"!
واشنطن بوست عن مسؤول باكستاني: استئناف المحادثات على المستوى الفني مؤشر على تقدم في المرحلة الأولية
