تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية باكستان يزور واشنطن غداً

Lebanon 24
28-05-2026 | 08:49
A-
A+
وزير خارجية باكستان يزور واشنطن غداً
وزير خارجية باكستان يزور واشنطن غداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية إسحق دار سيزور واشنطن غدا الجمعة حيث سيلتقي بنظيره الأميركي ماركو روبيو، بحسب "رويترز". 
Advertisement
 
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تحاول فيه إسلام اباد التفاوض على اتفاق لإنهاء حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران بشكل دائم.

وقالت الوزارة في بيان إن دار سيلتقي مع روبيو "لاستعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان التلفزيون الإيراني، قال إنه يمتلك المسودة الأولية للإطار غير الرسمي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

وذكر أن الولايات المتحدة سترفع الحصار البحري وتسحب قواتها، وفي المقابل، تعهدت إيران باستئناف مرور عدد من السفن التجارية عبر مضيق هرمز. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية باكستان: اتفاق السلام بين واشنطن وطهران أُنجز بنسبة 80%
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
باكستان: وزير الخارجية إسحاق دار سيلتقي روبيو في واشنطن يوم 29 أيار
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يزور القاهرة غدا ويلتقي نظيره المصري (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية الكويت جهود وساطة باكستان بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:42:12 Lebanon 24 Lebanon 24

التطورات الإقليمية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

كان التلفزيون

الإيراني

إسرائيل

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:12 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:31 | 2026-05-28
Lebanon24
12:12 | 2026-05-28
Lebanon24
12:11 | 2026-05-28
Lebanon24
12:08 | 2026-05-28
Lebanon24
12:04 | 2026-05-28
Lebanon24
12:00 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24