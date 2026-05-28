عربي-دولي

أوكرانيا تتسلّم مقاتلات "غريبن" السويدية ضمن صفقة دفاعية كبرى

Lebanon 24
28-05-2026 | 09:08
أوكرانيا تتسلّم مقاتلات غريبن السويدية ضمن صفقة دفاعية كبرى
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الخميس، أن أوكرانيا ستحصل على مقاتلات سويدية، ضمن صفقة دفاعية كبرى تم توقيعها بين الجانبين.

وبحسب البيان، ستقوم السويد في المرحلة الأولى بتزويد كييف بما يصل إلى 20 طائرة من طراز "غريبن إي/إف"، مقابل نحو 2.5 مليار يورو (2.90 مليار دولار)، بتمويل عبر قرض أوروبي، وفق ما نقلت "رويترز".

كما أشار إلى أن ستوكهولم تعتزم تقديم نحو 16 طائرة إضافية من طراز "غريبن سي/دي" كجزء من حزمة مساعدات عسكرية، بالتوازي مع تقدم أوكرانيا في تنفيذ عملية الشراء.

وتُعد طائرات "JAS 39 C/D Gripen" مقاتلات سويدية خفيفة الوزن أحادية المحرك ومتعددة المهام، تصنّعها شركة "ساب".

