Najib Mikati
بعد قرار ادراجها على القائمة السوداء.. إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

Lebanon 24
28-05-2026 | 11:38
بعد قرار ادراجها على القائمة السوداء.. إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
أعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، الخميس، تجميد علاقات إسرائيل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مندداً بقرار لم يُعلن عنه رسمياً بعد يقضي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات.
وقال داني دانون في رسالة مصورة نُشرت عبر منصة "إكس": "لقد انتهى أمرنا مع هذا الأمين العام".

وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن هذا القرار يعني "تجميداً" لعلاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 كانون الأول 2026.

وأكد السفير أن "قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء واتهامنا باستخدام العنف الجنسي سلاح حرب يشكلان فضيحة"، متهماً الأمين العام بمساواة حماس بإسرائيل، بحسب تعبيره.

ويشير داني دانون إلى تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي لم يُنشر بعد، كونه لا يزال قيد العرض على الدول المعنية قبل نشره.
إسرائيل تعلن تعليق علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة
بسبب "القائمة السوداء".. إسرائيل تجمد علاقاتها مع مكتب غوتيريش
الخارجية الإسرائيلية: قررنا قطع علاقاتنا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران
