بعد قرار ادراجها على القائمة السوداء.. إسرائيل تجمد علاقاتها مع الأمين العام للأمم المتحدة

أعلن السفير لدى ، الخميس، تجميد علاقات مع ، مندداً بقرار لم يُعلن عنه رسمياً بعد يقضي بإدراج إسرائيل على "القائمة السوداء" المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات.وقال داني في رسالة مصورة نُشرت عبر منصة "إكس": "لقد انتهى أمرنا مع هذا ".وأوضحت البعثة أن هذا القرار يعني "تجميداً" لعلاقاتها مع مكتب الأمين العام حتى نهاية ولاية أنطونيو في 31 كانون الأول 2026.وأكد السفير أن "قرار إدراج إسرائيل على القائمة السوداء واتهامنا باستخدام العنف الجنسي سلاح حرب يشكلان فضيحة"، متهماً الأمين العام بمساواة بإسرائيل، بحسب تعبيره.ويشير داني دانون إلى تقرير الأمين العام حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والذي لم يُنشر بعد، كونه لا يزال قيد على الدول المعنية قبل نشره.