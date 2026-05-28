مصدر إسرائيليّ يكشف: خامنئي لم يُوافق على الإتّفاق

قالت "القناة 12" نقلا عن مصدر إسرائيلي، مساء الخميس، إن المرشد مجتبى خامنئي لم يوافق على الاتفاق وبالتالي لن يوافق عليه الرئيس الأميركي .

وأضاف المصدر للقناة الإسرائيلية أن رئيس محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ليسا مخولين حتى لو قبلا مذكرة التفاهم لأن من يقرر هو القائد الأعلى.



وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية نقلا عن المصدر ذاته، أنه من غير المعروف أي من الأطراف وافق على الاتفاق.



وأشار المصدر إلى أن الخلافات في لا تزال قائمة على الأقل في التحديث الأخير الذي استلمته .



وفي المقابل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج الإيراني. (روسيا اليوم)