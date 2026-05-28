تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مصدر إسرائيليّ يكشف: خامنئي لم يُوافق على الإتّفاق

Lebanon 24
28-05-2026 | 11:52
A-
A+
مصدر إسرائيليّ يكشف: خامنئي لم يُوافق على الإتّفاق
مصدر إسرائيليّ يكشف: خامنئي لم يُوافق على الإتّفاق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت "القناة 12" الإسرائيلية نقلا عن مصدر إسرائيلي، مساء الخميس، إن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لم يوافق على الاتفاق وبالتالي لن يوافق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
Advertisement
 
وأضاف المصدر للقناة الإسرائيلية أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ليسا مخولين حتى لو قبلا مذكرة التفاهم لأن من يقرر هو القائد الأعلى.

وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية نقلا عن المصدر ذاته، أنه من غير المعروف أي من الأطراف وافق على الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن الخلافات في إيران لا تزال قائمة على الأقل في التحديث الأخير الذي استلمته إسرائيل.

وفي المقابل، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر بأن الأميركيين والإيرانيين توصلوا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مصدر إسرائيلي: نتنياهو قد يوافق على وقف تكتيكي قصير للغارات على لبنان
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني كبير: طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لم أوافق على أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس عن مصدر: إسرائيل وافقت وستلتزم بوقف إطلاق النار لكنها قلقة إزاء الاتفاق المتوقع بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 23:15:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الأميركيين

الإسرائيلي

البرلمان

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:29 | 2026-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:06 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
16:00 | 2026-05-28
Lebanon24
15:30 | 2026-05-28
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24