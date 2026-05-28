|
عربي-دولي
بسبب "مضيق هرمز"... وزير أميركيّ يُوجّه رسالة تحذير إلى دولة عربيّة
Lebanon 24
28-05-2026
|
12:08
حذر
وزير الخزانة
الأميركية سكوت بيسنت من أن
واشنطن
ستستهدف بقوة أي أطراف متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل فرض رسوم على مضيق هرمز، موجها رسالة خاصة إلى سلطنة
عمان
.
وقال في منشور على منصة "اكس": لن تتسامح حكومة
الولايات المتحدة
مع أي محاولة لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز. وعلى
عُمان
، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأميركية ستستهدف بقوة أي جهات متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض الرسوم على المضيق، وأن أي شركاء راغبين في ذلك سيعاقبون. وعلى جميع الدول أن ترفض رفضا قاطعا أي جهود من جانب
إيران
لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت مرحلة إرهاب
طهران
للمنطقة والعالم.
ويأتي هذا التحذير في ظل حساسية مضيق هرمز، الذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، حيث تمر عبره خُمس صادرات
النفط والغاز
، ما يجعل أي تهديد لأمنه أو حرية الملاحة فيه قضية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية دولية واسعة. (روسيا اليوم)
وزير الطاقة الإماراتيّ لـ"سكاي نيوز عربية": إيران تأخذ العالم رهينة بسبب إغلاق مضيق هرمز
"وول ستريت جورنال": العملية الأميركية في مضيق هرمز ستُمكن الدول والشركات من تنسيق الملاحة
وكالة "فارس" الإيرانيّة: إيران أوقفت مرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بسبب الغارات الإسرائيليّة
"أ ف ب": أسعار النفط ترتفع بمقدار 5% بسبب مخاوف من تمديد إغلاق مضيق هرمز
