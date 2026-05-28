بسبب "مضيق هرمز"... وزير أميركيّ يُوجّه رسالة تحذير إلى دولة عربيّة

حذر الأميركية سكوت بيسنت من أن ستستهدف بقوة أي أطراف متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل فرض رسوم على مضيق هرمز، موجها رسالة خاصة إلى سلطنة .

وقال في منشور على منصة "اكس": لن تتسامح حكومة مع أي محاولة لفرض نظام رسوم في مضيق هرمز. وعلى ، على وجه الخصوص، أن تعلم أن وزارة الخزانة الأميركية ستستهدف بقوة أي جهات متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في تسهيل فرض الرسوم على المضيق، وأن أي شركاء راغبين في ذلك سيعاقبون. وعلى جميع الدول أن ترفض رفضا قاطعا أي جهود من جانب لتعطيل التدفق الحر للتجارة. لقد انتهت مرحلة إرهاب للمنطقة والعالم.



ويأتي هذا التحذير في ظل حساسية مضيق هرمز، الذي يعد أحد أكثر الممرات البحرية أهمية في العالم، حيث تمر عبره خُمس صادرات ، ما يجعل أي تهديد لأمنه أو حرية الملاحة فيه قضية ذات أبعاد اقتصادية وأمنية دولية واسعة. (روسيا اليوم)