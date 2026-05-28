للتركيز على أهداف "عالية الخطورة".. واشنطن تزيل 76 شخصا وكيانا من قائمة عقوباتها

أعلنت الأميركية الخميس إزالة 76 فردا وكيانا من قائمة ، معتبرة إياهم "أهدافا عفا عليها الزمن"، وهي خطوة تأتي في إطار جهد أوسع لتحديث نظام العقوبات.

ومن بين الأهداف المرفوعة 39 شخصا متوفى، و14 شخصا أو سفينة تعتبر غير عاملة، و13 شركة تمّ حلّها، وأخيرا نحو عشرة أهداف لا تملك وزارة الخزانة معلومات كافية عنها.



وأوضح مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أنّ "العقوبات ليست مصممة لتكون أبدية، فعلى سبيل المثال، خففنا عقوباتنا على وفنزويلا لتكون أكثر انسجاما مع سياستنا الدولية ومصالحنا الأمنية".