مسيّرات تضرب سفن شحن قرب تركيا.. توتر جديد في البحر الأسود

استهدفت طائرات مسيّرة ثلاث سفن شحن في البحر الأسود قبالة الساحل الشمالي لتركيا، في حادث يعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة "تريبيكا" البحرية أن السفن الثلاث كانت تبحر فارغة قرب ميناء سينوب عندما تعرضت للهجوم.
وشملت السفن المستهدفة "جيمس 2" التي ترفع علم بالاو، و"ألتورا" و"فيلورا" اللتين ترفعان علم سيراليون.
وأكدت الوكالة أن خفر السواحل التركي تدخل عقب الهجوم، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطواقم بخير، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.
ويأتي الحادث في ظل مواجهات متكررة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.
وكانت السفينة "ألتورا" قد تعرضت لهجوم بمسيّرة في آذار الماضي أثناء نقل شحنة من النفط الروسي على بعد نحو 30 كيلومتراً من الساحل التركي. (سكاي نيوز عربية)