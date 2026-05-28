مسيّرات تضرب سفن شحن قرب تركيا.. توتر جديد في البحر الأسود

استهدفت طائرات مسيّرة ثلاث سفن شحن في البحر الأسود قبالة الساحل لتركيا، في حادث يعكس تصاعد المخاطر الأمنية في المنطقة مع استمرار التوترات المرتبطة بالحرب الروسية .

ونقلت وسائل إعلام تركية عن وكالة "تريبيكا" البحرية أن السفن الثلاث كانت تبحر فارغة قرب ميناء سينوب عندما تعرضت للهجوم.

وشملت السفن المستهدفة "جيمس 2" التي ترفع علم بالاو، و"ألتورا" و"فيلورا" اللتين ترفعان علم سيراليون.

وأكدت الوكالة أن خفر السواحل تدخل عقب الهجوم، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطواقم بخير، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ويأتي الحادث في ظل مواجهات متكررة بين وأوكرانيا في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب في شباط 2022.

وكانت السفينة "ألتورا" قد تعرضت لهجوم بمسيّرة في آذار الماضي أثناء نقل شحنة من الروسي على بعد نحو 30 كيلومتراً من الساحل التركي. (سكاي نيوز عربية)