تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إدانات عربية وإسلامية واسعة بعد هجمات الكويت

Lebanon 24
29-05-2026 | 00:32
A-
A+
إدانات عربية وإسلامية واسعة بعد هجمات الكويت
إدانات عربية وإسلامية واسعة بعد هجمات الكويت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توالت الإدانات العربية والإسلامية للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات التي استهدفت الكويت، وسط تأكيدات على التضامن معها ودعم حقها في حماية أمنها وسيادتها.

وأدانت الإمارات الهجمات بأشد العبارات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما جددت مصر، خلال اتصال بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي، إدانتها للهجمات، مشددة على أن أمن الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة ضد الكويت، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات، معتبراً أنها انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكداً دعمه الكامل للكويت في حماية أمنها واستقرارها.

في المقابل، حمّلت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات، ووصفتها بأنها "عدوان سافر" وتهديد مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها وفق القانون الدولي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداء على سفارة الإمارات في دمشق.. إدانات عربية واسعة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الهجمات بالمسيّرات التي تعرضت لها الكويت يوم أمس جاءت من العراق
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان 10 دول عربية وإسلامية: ندين إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لإقليم "أرض الصومال"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 09:15:35 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الأمن القومي

الكويتية

الإمارات

الإسلام

الكويتي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:43 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:28 | 2026-05-29
Lebanon24
00:14 | 2026-05-29
Lebanon24
00:07 | 2026-05-29
Lebanon24
23:53 | 2026-05-28
Lebanon24
23:50 | 2026-05-28
Lebanon24
23:45 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24