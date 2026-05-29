إدانات عربية وإسلامية واسعة بعد هجمات الكويت

توالت الإدانات العربية والإسلامية للهجمات الصاروخية وهجمات المسيّرات التي استهدفت ، وسط تأكيدات على التضامن معها ودعم حقها في حماية أمنها وسيادتها.

وأدانت الهجمات بأشد العبارات، معتبرة أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في مواجهة هذه الاعتداءات.

كما جددت مصر، خلال اتصال بين بدر عبد العاطي ونظيره ، إدانتها للهجمات، مشددة على أن أمن الكويت ودول جزء لا يتجزأ من المصري.

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة ضد الكويت، ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

بدوره، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهجمات، معتبراً أنها انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق ومبادئ حسن الجوار، ومؤكداً دعمه الكامل للكويت في حماية أمنها واستقرارها.

في المقابل، حمّلت المسؤولية الكاملة عن الهجمات، ووصفتها بأنها "عدوان سافر" وتهديد مباشر للمدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدة احتفاظ الكويت بحقها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وأمنها وفق القانون الدولي.