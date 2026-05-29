تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

بالارقام.. هذه كلفة الحرب على إيران ماديا

Lebanon 24
29-05-2026 | 02:30
A-
A+
بالارقام.. هذه كلفة الحرب على إيران ماديا
بالارقام.. هذه كلفة الحرب على إيران ماديا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت وكالة "أذر نيوز" بأن تكلفة العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران تجاوزت 92.5 مليار دولار، استناداً إلى بيانات منشورة عبر بوابة "متتبع تكاليف الحرب الإيرانية".

وبحسب التقرير، أنفقت واشنطن نحو 11.3 مليار دولار خلال الأيام الستة الأولى من الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن ترتفع النفقات العسكرية لاحقاً إلى نحو مليار دولار يومياً.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا عمليات عسكرية ضد إيران في 28 شباط، ما أدى إلى تصعيد كبير في التوترات الإقليمية وأثار مخاوف دولية من اتساع نطاق المواجهة في الشرق الأوسط.

ويدخل الصراع شهره الرابع من دون تحقيق اختراق تفاوضي يمهّد لسلام دائم.

وفي 8 نيسان، أُعلن وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، شكّل بداية مسار تفاوضي يهدف إلى خفض التوتر ومنع مزيد من التصعيد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأرقام.. هذه الخسائر التي تكبّدتها إيران خلال الحرب!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يكشف أول رقم رسمي لكلفة الحرب ضدّ إيران
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
العتمة بعد الحرب.. شبكة الجنوب أمام كلفة قاسية!
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حصار بحري باهظ على إيران.. هذه كلفته
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:57:29 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

تكلفة العمل

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-29
Lebanon24
04:50 | 2026-05-29
Lebanon24
04:48 | 2026-05-29
Lebanon24
04:17 | 2026-05-29
Lebanon24
04:10 | 2026-05-29
Lebanon24
04:01 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24