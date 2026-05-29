عقوبات أميركية تلاحق الطيران الإيراني.. واستثناء للحج

لوّح الأميركي بفرض قيود إضافية على شركات الطيران ، ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها ضد ، مؤكداً في الوقت نفسه أن رحلات الحج لن تُعرقل.

وقال بيسنت إن الإجراءات المحتملة قد تشمل تقييد وصول شركات الطيران الإيرانية إلى مهابط الطائرات، ومنعها من التزود بالوقود وبيع التذاكر.

وأشار، خلال إحاطة لوزارة الخزانة في 28 أيار، إلى أن واشنطن ستعمل على "إغلاق وصول" شركتي طيران إيرانيتين إلى خدمات الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر، من دون أن يسميهما.

لكنه شدد على أن "لن تمنع أبداً الحركة لأسباب دينية"، موضحاً أن الإيرانيين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة والمدينة المنورة سيُسمح لهم بالسفر، إلى جانب الحالات الإنسانية المشروعة.

وأضاف أن ستطال الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية المملوكة للدولة، بينها الوقود ورسوم الهبوط وبيع التذاكر.

وتخضع أكبر شركتي طيران في ، "إيران إير" الحكومية و"ماهان إير" المرتبطة بالجيش رغم كونها خاصة رسمياً، لعقوبات أميركية قائمة.

وكان بيسنت قد حذر في نيسان من إمكان فرض عقوبات على الحكومات التي تتعامل تجارياً مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، داعياً الدول إلى منع الشركات التابعة لها من تقديم خدمات مثل الوقود والتموين والصيانة لتلك الطائرات.