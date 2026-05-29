Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

عقوبات أميركية تلاحق الطيران الإيراني.. واستثناء للحج

Lebanon 24
29-05-2026 | 03:03
عقوبات أميركية تلاحق الطيران الإيراني.. واستثناء للحج
لوّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بفرض قيود إضافية على شركات الطيران الإيرانية، ضمن حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد طهران، مؤكداً في الوقت نفسه أن رحلات الحج لن تُعرقل.

وقال بيسنت إن الإجراءات المحتملة قد تشمل تقييد وصول شركات الطيران الإيرانية إلى مهابط الطائرات، ومنعها من التزود بالوقود وبيع التذاكر.

وأشار، خلال إحاطة لوزارة الخزانة في 28 أيار، إلى أن واشنطن ستعمل على "إغلاق وصول" شركتي طيران إيرانيتين إلى خدمات الهبوط والتزود بالوقود وبيع التذاكر، من دون أن يسميهما.

لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "لن تمنع أبداً الحركة لأسباب دينية"، موضحاً أن الإيرانيين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى مكة والمدينة المنورة سيُسمح لهم بالسفر، إلى جانب الحالات الإنسانية المشروعة.

وأضاف أن العقوبات ستطال الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية المملوكة للدولة، بينها الوقود ورسوم الهبوط وبيع التذاكر.

وتخضع أكبر شركتي طيران في إيران، "إيران إير" الحكومية و"ماهان إير" المرتبطة بالجيش الإيراني رغم كونها خاصة رسمياً، لعقوبات أميركية قائمة.

وكان بيسنت قد حذر في نيسان من إمكان فرض عقوبات على الحكومات التي تتعامل تجارياً مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، داعياً الدول إلى منع الشركات التابعة لها من تقديم خدمات مثل الوقود والتموين والصيانة لتلك الطائرات.

عقوبات أميركية على شركتي طيران إيرانية
وزارة العدل الأميركية: سنلاحق كل من يشتري أو يبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات
وزير الخزانة الأميركي: أي مؤسسة تتعامل مع شركات طيران إيرانية معرضة للعقوبات
أميركا تفرض عقوبات على شركتي طيران إيرانيتين
