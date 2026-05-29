تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل

Lebanon 24
29-05-2026 | 04:48
A-
A+
واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل
واشنطن تصنّف عصابتين برازيليتين إرهابيتين.. ولولا يلوّح برفض التدخل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عزمها تصنيف جماعتين إجراميتين في البرازيل كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، في خطوة أثارت ردود فعل سياسية حادة داخل البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن التصنيف سيشمل عصابتي "First Capital Command - PCC" و"Red Command - CV"، واصفة إياهما بأنهما من أكثر المنظمات الإجرامية عنفاً في البرازيل.

وأضافت أن المجموعتين تضمان آلاف الأعضاء، وسبق أن دبرتا هجمات مميتة ضد عناصر الشرطة والموظفين الحكوميين في البرازيل.

ومن المقرر أن يدخل التصنيف حيز التنفيذ في 5 حزيران المقبل، لتُعامل الجماعتان بعده بوصفهما منظمتين إرهابيتين.

في المقابل، قال الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إنه سيعتبر الخطوة الأميركية تدخلاً يصب في مصلحة منافسه الانتخابي، السيناتور فلافيو بولسونارو، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول.

وكان أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو ونجله فلافيو قد طالبوا مراراً بتصنيف العصابتين، متهمين لولا بعدم محاربتهما بفاعلية.

وبحسب خبراء، تضم المجموعتان معاً أكثر من 50 ألف عضو، فيما تتركز معظم علاقاتهما وتمويلهما في أوروبا لا في أميركا الشمالية.

وسعت الحكومة البرازيلية إلى منع التصنيف، معتبرة أن الجماعتين لا تسعيان، وفق القانون البرازيلي، إلى أهداف سياسية أو أيديولوجية، وبالتالي لا تنطبق عليهما صفة "الإرهاب".

وتخشى حكومة لولا أن يمنح التصنيف واشنطن أساساً قانونياً لفرض إجراءات أكثر صرامة، أو تنفيذ عمليات أمنية أو عسكرية داخل الأراضي البرازيلية، بما قد يُعد انتهاكاً للسيادة الوطنية.

وتندرج الخطوة ضمن استراتيجية إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصنيف عصابات الجريمة المنظمة في أميركا اللاتينية كمنظمات إرهابية، في إطار مواجهة تهريب المخدرات في النصف الغربي من الكرة الأرضية. (روسيا اليوم)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الدومينيكان تصنّف "حزب الله" والحرس الثوري منظمتين "إرهابيتين"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كوستاريكا تصنف الحرس الثوري وحماس والحوثيين "منظمات إرهابية"
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كوبا يلوّح بحرب عصابات.. تحذير حاد لواشنطن من كلفة أي هجوم
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرجنتين تطرد القائم بالأعمال الإيراني بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 12:58:22 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الشمالي

دونالد

الغربي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:01 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:57 | 2026-05-29
Lebanon24
04:50 | 2026-05-29
Lebanon24
04:17 | 2026-05-29
Lebanon24
04:10 | 2026-05-29
Lebanon24
04:01 | 2026-05-29
Lebanon24
04:00 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24