في غزة.. إسرائيل تعلن استهداف أحد قادة "القسام"

وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنّ أسليم كان يشغل منصب نائب مدينة غزة وقائد كتيبة في الجناح العسكري لحركة ، وقاد هجمات الكتيبة على الأراضي في 7 تشرين الأول 2023.

وأوضح البيان أن أسليم "روّج لعشرات المؤامرات الإرهابية" ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه "شكّل تهديداً مباشراً".

كذلك، أوضح البيان أن قائداً آخر في التنظيم كان حاضراً أثناء الهجوم الذي نُفّذ يوم الأربعاء، لافتاً إلى أن تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان قد تمّت تصفيته أيضاً.

