عربي-دولي
في غزة.. إسرائيل تعلن استهداف أحد قادة "القسام"
Lebanon 24
29-05-2026
|
06:02
أكد الجيش
الإسرائيلي
وجهاز
الأمن العام
(الشاباك) تصفية "عماد
حسن حسين
أسليم" في
قطاع غزة
.
وذكر بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنّ أسليم كان يشغل منصب نائب
قائد لواء
مدينة غزة وقائد كتيبة
الزيتون
في الجناح العسكري لحركة
حماس
، وقاد هجمات الكتيبة على الأراضي
الإسرائيلية
في 7 تشرين الأول 2023.
وأوضح البيان أن أسليم "روّج لعشرات المؤامرات الإرهابية" ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه "شكّل تهديداً مباشراً".
كذلك، أوضح البيان أن قائداً آخر في التنظيم كان حاضراً أثناء الهجوم الذي نُفّذ يوم الأربعاء، لافتاً إلى أن
إسرائيل
تجري تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان قد تمّت تصفيته أيضاً.
