تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
23
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
أسعار الغذاء في أوروبا قد ترتفع.. ما السبب؟
Lebanon 24
29-05-2026
|
07:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" للدراسات الاقتصادية من أنّ أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن
الظواهر
الجوية المتطرفة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في منطقة اليورو بمعدلات أعلى من ارتفاعها في مجموعة الدول الصناعية السبع.
Advertisement
وأشارت المؤسسة في دراسة لها إلى أن صدمة "شديدة" في أسعار الغذاء نتيجةً التقلبات المناخية قد ترفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بمقدار 1.6 نقطة مئوية سنوياً.
وأوضح الخبيران روبرت ماركس ورونان هيجارتي، في الدراسة أن ذلك سيؤدي إلى زيادة في معدل التضخم
الرئيسي
بمنطقة اليورو بنحو 0.6 نقطة مئوية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن الدراسة القول إنه مع استمرار ظاهرة الاحتباس الحراري، قد تتسبب
الكوارث
الطبيعية وموجات الحر في المزيد من تدهور المحاصيل، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، وتعطيل سلاسل التوريد في
المستقبل
، لا سيما مع تعرض دول أوروبية لموجة حر شديدة خلال الأسبوع الحالي.
ومن شأن ارتفاع تكاليف الغذاء، زيادة الضغط على البنوك المركزية لزيادة أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم.
كذلك، قال الباحثان في الدراسة إن "تغير المناخ وتدهور الطبيعة يساهمان بشكل متزايد في تضخم أسعار الغذاء وتقلبها، مما يشكل خطرا طويل الأجل على الاقتصادات".
كذلك، ذكر الباحثان أن أبحاثاً حديثة وجدت أن ما لا يقل عن 14 حالة من الارتفاعات الحادة في الأسعار محلياً وإقليمياً منذ عام 2022، مرتبطة بظواهر جوية حادة غير مسبوقة".
وشهدت
البرازيل
جفافاً أدى إلى قفزة في أسعار القهوة العالمية بنسبة 55 بالمئة بين عامي 2023 و2024، بينما أدت موجات الحر في غانا وساحل العاج إلى ارتفاع أسعار الكاكاو بنسبة 280 بالمئة، وفقا للدراسة.
وتعدُّ
أوروبا
أشد حساسية لتطورات الأسواق العالمية مقارنة باقتصادات مجموعة السبع الأخرى.
أيضاً، قد تؤدي صدمة الأسعار إلى ارتفاع أسعار الغذاء بمقدار نقطة مئوية واحدة في
بريطانيا
وبمقدار 0.28 نقطة في
الولايات المتحدة
و0.35 نقطة في
اليابان
.
مواضيع ذات صلة
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
Lebanon 24
يونايتد إيرلاينز: أسعار التذاكر قد ترتفع 20% بسبب أزمة وقود الطائرات
29/05/2026 16:07:45
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة الأغذية الأممية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي
Lebanon 24
منظمة الأغذية الأممية: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء للشهر الثاني على التوالي
29/05/2026 16:07:45
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ ف ب": أسعار النفط ترتفع بمقدار 5% بسبب مخاوف من تمديد إغلاق مضيق هرمز
Lebanon 24
"أ ف ب": أسعار النفط ترتفع بمقدار 5% بسبب مخاوف من تمديد إغلاق مضيق هرمز
29/05/2026 16:07:45
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع
Lebanon 24
أسعار الغذاء إلى مزيد من الارتفاع
29/05/2026 16:07:45
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
الولايات المتحدة
المستقبل
بريطانيا
البرازيل
الأوروبي
اليابان
الرئيسي
الكوارث
تابع
قد يعجبك أيضاً
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
Lebanon 24
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
08:17 | 2026-05-29
29/05/2026 08:17:02
Lebanon 24
Lebanon 24
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
Lebanon 24
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
08:00 | 2026-05-29
29/05/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
Lebanon 24
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
07:56 | 2026-05-29
29/05/2026 07:56:31
Lebanon 24
Lebanon 24
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
Lebanon 24
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
07:46 | 2026-05-29
29/05/2026 07:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
Lebanon 24
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
07:40 | 2026-05-29
29/05/2026 07:40:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
Lebanon 24
تقرير بريطاني يُحذّر: استعمار إسرائيل لجنوب لبنان بدأ
10:14 | 2026-05-28
28/05/2026 10:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
Lebanon 24
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
13:30 | 2026-05-28
28/05/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
Lebanon 24
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
14:00 | 2026-05-28
28/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
Lebanon 24
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
15:28 | 2026-05-28
28/05/2026 03:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
Lebanon 24
في لبنان.. هل يفرض نتنياهو وقائع الميدان على طاولة واشنطن؟
12:00 | 2026-05-28
28/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:17 | 2026-05-29
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
08:00 | 2026-05-29
5 حقائق أساسية.. ماذا تتضمن الصفقة الأميركية الإيرانية؟
07:56 | 2026-05-29
مقتل شخصين متهمين بقيادة اضطرابات في إيران
07:46 | 2026-05-29
كينيا.. توقيف طالبات للاشتباه بتورطهن بـ"حريق مدرسة"
07:40 | 2026-05-29
خسائر تطالُ "صناديق بتكوين" الأميركية.. ماذا تكشف الأرقام؟
07:35 | 2026-05-29
الدولار يتراجع.. خسارة أسبوعية وسط إيجابيات "مفاوضات إيران"
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
29/05/2026 16:07:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24