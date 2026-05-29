إقتصاد
الدولار يتراجع.. خسارة أسبوعية وسط إيجابيات "مفاوضات إيران"
Lebanon 24
29-05-2026
|
07:35
سجلّ الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً أمام العملات الرئيسية، فيما يتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض، بعدما قالت مصادر إن
الولايات المتحدة
وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز.
وقالت المصادر لوكالة "
رويترز
" إن الاتفاق، الذي لا يزال ينتظر موافقة
الرئيس دونالد ترامب
، سيمدد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً ويستعيد حرية الملاحة عبر الممر المائي الاستراتيجي بينما يتناول المفاوضون قضايا صعبة مثل برنامج
إيران
النووي
.
واستفاد الدولار من اندلاع الحرب، نظراً لاعتباره ملاذاً آمناً وتأثر الولايات المتحدة المحدود بتضخم أسعار واردات الطاقة.
وبشكل دقيق، يتجه الدولار نحو اختتام الأسبوع بتراجع 0.3 بالمئة، منهيا أسبوعين من المكاسب، في ظل المؤشرات على أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يكون قريباً.
وفي السياق، قالت كيرستين كوندبي - نيلسن المحللة في بنك دانسكه إنه "على المدى القريب، من المرجح أن يضعف الدولار".
واستقر اليورو عند 1.1643 دولار، في حين انخفض
الجنيه الإسترليني
0.2 بالمئة إلى 1.3418 دولار.
واستقر الدولار
الأسترالي
عند 0.7160 دولار وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5963 دولار، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.
وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات، حبيس نطاق ضيق بالقرب من 99، بعد انخفاضه 0.2 بالمئة أمس الخميس، علماً أنه تراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
