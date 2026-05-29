عربي-دولي

إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر

Lebanon 24
29-05-2026 | 08:17
إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر
أكد مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، أن قوات من الجيش والشرطة الإسرائيلية أغلقت الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام الفلسطينيين، وذلك حتى إشعار آخر.
وقال القائم بأعمال مدير الحرم همام أبو مرخية، إن "قوات إسرائيلية أجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرة الحرم الإبراهيمي".

وشددت قوات الجيش الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي، ما حال دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.
وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية العبادة، واستهدافًا مباشرًا لحق المسلمين في الوصول إلى مقدساتهم".

وأشارت إلى أنه "يعكس سياسة الاحتلال المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف".

وأضافت "الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة في أوقات"، محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذه الإجراءات.

وقالت إن "إسرائيل تحاول فرض واقع جديد داخل الحرم"، مطالبة بفتح فوري للحرم الإبراهيمي أمام المصلين دون قيود.
 
