إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى إشعار آخر

أكد مسؤولون فلسطينيون، الجمعة، أن قوات من الجيش والشرطة أغلقت الإبراهيمي في مدينة أمام ، وذلك حتى إشعار آخر.وقال مدير الحرم همام أبو مرخية، إن "قوات إسرائيلية أجبرت الحراس والسدنة والموظفين والمصلين على مغادرة الحرم الإبراهيمي".وشددت قوات الجيش من إجراءاتها العسكرية، وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي، ما حال دون تمكن الفلسطينيين من الوصول إليه لأداء .وقالت وزارة الأوقاف والشؤون إن "هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية العبادة، واستهدافًا مباشرًا لحق في الوصول إلى مقدساتهم".وأشارت إلى أنه "يعكس سياسة المستمرة في المساس بالوضع الديني والتاريخي القائم للحرم الشريف".وأضافت "الإغلاق يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والاتفاقيات التي تكفل حرية العبادة وحماية الأماكن المقدسة في أوقات"، محذرة من تداعيات خطيرة لاستمرار هذه الإجراءات.وقالت إن " تحاول فرض واقع جديد داخل الحرم"، مطالبة بفتح فوري للحرم الإبراهيمي أمام المصلين دون قيود.