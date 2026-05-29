رومانيا تطرد القنصل العام الروسي بعد تحطم مسيّرة على أراضيها

Advertisement

أعلن الرئيس يوم الجمعة أن رومانيا، العضو في ، ستقوم بطرد القنصل الروسي العام في مدينة كونستانتا المطلة على ، وذلك على خلفية خرق طائرة مسيّرة لأجوائها وسقوطها واصطدامها بمبنى سكني.نيكوسور دان في كلمة مصورة "تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة... وفي ضوء هذا الوضع، تم إعلان لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصا غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق لروسيا الاتحادية في كونستانتا".