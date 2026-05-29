تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الخط الأحمر" الأميركي.. إيران أمام أخطر اختبار مع ترامب!

Lebanon 24
29-05-2026 | 10:00
A-
A+
الخط الأحمر الأميركي.. إيران أمام أخطر اختبار مع ترامب!
الخط الأحمر الأميركي.. إيران أمام أخطر اختبار مع ترامب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

نشر موقع "آرم نيوز" الإماراتي تقريرًا جديدًا أشار فيه إلى أن "الخط الأحمر" الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران يمثل إنذارًا مفتوحًا لواشنطن، يتيح لها مواصلة الضغط السياسي والعسكري على طهران بشكل متواصل، ويمنعها من الوصول إلى نقطة آمنة تستطيع من خلالها اختبار حدود الموقف الأميركي أو التحرك ضمنه.

وفي تصريحاته مساء الخميس، قال ترامب إن إيران تقترب من هذا الخط الأحمر، مؤكدًا أن أي اتفاق محتمل يجب أن يحقق مصالح الولايات المتحدة، ما يربط هذا التحذير بتقييمه لأي تحرك إيراني قد يهدد أمن القوات الأميركية أو يعرّض حرية الملاحة للخطر أو يؤثر على قدرة واشنطن في حماية مصالحها وحلفائها والأسواق.

كما نقل مصدر أميركي مطلع على دوائر الأمن القومي المعنية بالملف الإيراني لـ"إرم نيوز"، أن تصريحات ترامب توسّع مفهوم الخط الأحمر ليشمل سلسلة من التحذيرات المرتبطة بالمصالح الأميركية المباشرة، مشيرًا إلى أن الإدارة تمنح مسار التفاوض وقتًا ما دام يخدم استراتيجية الضغط، على أن يتم تشديد الرد في حال تحولت تحركات طهران إلى اختبار مباشر لحدود القرار في واشنطن.

Advertisement

الضغط البحري تحت رقابة واشنطن

يترافق تحذير "الخط الأحمر" مع متابعة أميركية دقيقة لتحركات الحرس الثوري قرب مضيق هرمز، إضافة إلى الخطاب الإيراني تجاه الوجود العسكري الأميركي، وانعكاسات ذلك على كلفة تأمين ناقلات النفط وأسعار الطاقة في الولايات المتحدة، ما يضع ملف الضغط البحري ضمن دائرة المصالح المباشرة التي أشار إليها ترامب.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياسة أمريكية أوسع أعاد ترامب تثبيتها بعد عودته إلى البيت الأبيض، حيث تنص مذكرات الأمن القومي الخاصة بإيران على أن سلوك طهران يشكل تهديدًا للمصالح الوطنية الأمريكية، وأن سياسة "الضغط الأقصى" تهدف إلى كبح البرنامج النووي والصاروخي ووقف دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بها.

ووفق مصدر مطلع، يمنح "الخط الأحمر" الرئيس الأميركي هامشًا لتحديد نقطة التحول من الضغط إلى الرد، بناءً على حجم التأثير الذي تتركه تحركات إيران على أمن القوات الأميركية وحرية الملاحة وكلفة الطاقة وموقع واشنطن أمام حلفائها.

هرمز في قلب الاختبار

يُعد مضيق هرمز أول اختبار عملي لهذا المسار، إذ تعتبر واشنطن أن القيود على حركة السفن وارتفاع كلفة العبور تجاوزا إطار الضغط التفاوضي ودخلا في صلب المصلحة الأميركية، ما يفتح الباب أمام تشديد الرد إذا استمرت طهران في استخدام الممر كورقة ضغط.

وتعكس تحركات سوق النفط مؤخرًا حساسية هذا الملف، مع تذبذب الأسعار تبعًا للتطورات المرتبطة بوقف النار واحتمالات إعادة فتح الممر، في وقت باتت فيه مسألة أمن الناقلات جزءًا من الحسابات الأميركية الداخلية بقدر ما هي قضية إقليمية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على سفن وكيانات مرتبطة بتجارة النفط الإيراني، في إشارة إلى استمرار أدوات الضغط رغم مسارات التفاوض، بهدف تقليص قدرة طهران على تمويل التصعيد.

حسابات الرد وحدود الصبر

يرتبط مستوى صبر ترامب، بحسب المصدر، بقدرته على إبقاء الضغط فعّالًا داخليًا وخارجيًا. وفي حال اتجهت طهران إلى تثبيت وقائع ميدانية في هرمز أو تصعيد خطابها تجاه الوجود الأميركي، قد يتحول "الخط الأحمر" إلى قرار عملي يهدف إلى تعزيز الردع.

وترى دوائر الأمن القومي أن هذا الخط يشمل مجموعة ملفات مترابطة: أمن القوات الأميركية، سلامة الممرات البحرية، استقرار أسواق الطاقة، وسلوك إيران تجاه الحلفاء، إضافة إلى قدرة طهران على استثمار التهدئة لرفع كلفة القرار الأميركي.

أما شكل الرد، فيبقى مرتبطًا بطبيعة الخطوة الإيرانية وتأثيرها، مع تفويض التقدير للقيادة العسكرية ومجلس الأمن القومي، فيما يحتفظ الرئيس بالقرار النهائي.

وفي المحصلة، يبقى أي سوء تقدير من الجانب الإيراني عاملًا حاسمًا، إذ قد يدفع إلى انتقال سريع من مرحلة التحذير إلى التنفيذ، إذا رأت واشنطن أن الخطوط المرسومة قد تم تجاوزها فعليًا. (آرم نيوز) 

مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول أميركي: ترامب لن يتنازل عن خطوطه الحمراء في المفاوضات مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات البنتاغون...لبنان أمام أخطر اختبار سيادي منذ اتفاق الطائف
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاوضات إيران أمام اختبار حاسم.. ترامب يرجئ الضربة
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الخط الأحمر هو أي اتفاق لا يخدم مصالحنا
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

مجلس الأمن

إيران على

الإيرانية

الإيراني

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-29
Lebanon24
11:48 | 2026-05-29
Lebanon24
11:32 | 2026-05-29
Lebanon24
11:23 | 2026-05-29
Lebanon24
11:08 | 2026-05-29
Lebanon24
10:50 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24