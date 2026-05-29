عربي-دولي
ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل
Lebanon 24
29-05-2026
|
09:41
أرسل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع
إيران
إلى عدد من حلفاء
واشنطن
، بينهم
إسرائيل
، وسط مساعٍ مشتركة لمنع أي خرق جديد لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تصعيد واسع ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية.
وكان من المفترض أن يبحث
ترامب
الاتفاق خلال اجتماع حكومي، الأربعاء، إلا أن موقع "أكسيوس" الأميركي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي.
ولا تختلف المسودة التي طرحها ترامب كثيراً عن نسخة متداولة في
الشرق الأوسط
منذ أيام، إذ تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ
الإيرانية
، إضافة إلى السماح لطهران بالوصول إلى نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.
وتهدف الخطة إلى إعادة حركة الشحن التجاري عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال مهلة 30 يوماً، تمهيداً لإطلاق مفاوضات قد تمتد حتى 60 يوماً بشأن البرنامج
النووي
الإيراني
.
كما تشمل المفاوضات ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقفاً مؤقتاً لأي عمليات تخصيب إضافية، إلى جانب إخضاع البرنامج لإشراف
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، مقابل تعهد إيراني بعدم تصنيع سلاح نووي.
سي بي إس عن ترامب: اطلعت على مسودة لاتفاق مع إيران وصلتني
"واشنطن تايمز": إرسال مسودة اتفاق السلام ما بين واشنطن وطهران إلى قادة البلدين للموافقة النهائية
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
مصادر لأكسيوس: أميركا أرسلت مسودة رداً على المقترح الإيراني المُعدل
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
بعد فيضان نهر الفرات.. إجراء من تركيا وهذا ما أعلنته سوريا
في حال التوصل لاتفاق.. كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم
ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!
ترامب: الحصار البحري على إيران سيرفع الآن
للقضاء على "حزب الله"... هذا ما طرحته صحيفة بريطانية من حل للبنان
خسائر كبيرة... أزمة تضرب قطاعاً بارزاً في إسرائيل بسبب الحرب
إذا شمل الإتّفاق بين أميركا وإيران لبنان... ما الذي تخشاه إسرائيل؟
إقتراحات "اختبارية"على طاولة اجتماع البنتاغون: دخول كامل للجيش الى الضاحية و"منطقة نموذجية"في الجنوب
هل ستنتهي الحرب في لبنان؟... إليكم ما كشفته صحيفة أميركيّة
12:00 | 2026-05-29
آخر تحذير إسرائيلي يخصّ لبنان.. طائرات "حزب الله" ستصلُ إلى غزة!
11:48 | 2026-05-29
بعد فيضان نهر الفرات.. إجراء من تركيا وهذا ما أعلنته سوريا
11:32 | 2026-05-29
في حال التوصل لاتفاق.. كازاخستان تعرض استضافة مخزون إيران من اليورانيوم
11:23 | 2026-05-29
ميدفيديف يحذر قادة أوروبا: لن تتمكنوا من النوم بسلام!
11:08 | 2026-05-29
ترامب: الحصار البحري على إيران سيرفع الآن
10:50 | 2026-05-29
مفاوضات واشنطن وطهران… هل تقترب ساعة إنهاء الحرب؟
