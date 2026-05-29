تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل

Lebanon 24
29-05-2026 | 09:41
A-
A+
ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل
ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران إلى عدد من حلفاء واشنطن، بينهم إسرائيل، وسط مساعٍ مشتركة لمنع أي خرق جديد لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تصعيد واسع ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية.
Advertisement

وكان من المفترض أن يبحث ترامب الاتفاق خلال اجتماع حكومي، الأربعاء، إلا أن موقع "أكسيوس" الأميركي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ولا تختلف المسودة التي طرحها ترامب كثيراً عن نسخة متداولة في الشرق الأوسط منذ أيام، إذ تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، إضافة إلى السماح لطهران بالوصول إلى نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.

وتهدف الخطة إلى إعادة حركة الشحن التجاري عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال مهلة 30 يوماً، تمهيداً لإطلاق مفاوضات قد تمتد حتى 60 يوماً بشأن البرنامج النووي الإيراني.

كما تشمل المفاوضات ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقفاً مؤقتاً لأي عمليات تخصيب إضافية، إلى جانب إخضاع البرنامج لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل تعهد إيراني بعدم تصنيع سلاح نووي.
مواضيع ذات صلة
سي بي إس عن ترامب: اطلعت على مسودة لاتفاق مع إيران وصلتني
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن تايمز": إرسال مسودة اتفاق السلام ما بين واشنطن وطهران إلى قادة البلدين للموافقة النهائية
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لأكسيوس: أميركا أرسلت مسودة رداً على المقترح الإيراني المُعدل
lebanon 24
Lebanon24
29/05/2026 19:06:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

دونالد

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:30 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:28 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:14 | 2026-05-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:38 | 2026-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-05-29
Lebanon24
11:48 | 2026-05-29
Lebanon24
11:32 | 2026-05-29
Lebanon24
11:23 | 2026-05-29
Lebanon24
11:08 | 2026-05-29
Lebanon24
10:50 | 2026-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24