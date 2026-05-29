ترامب يرسل مسودة اتفاق إيران إلى إسرائيل

أرسل الرئيس الأميركي مسودة اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إلى عدد من حلفاء ، بينهم ، وسط مساعٍ مشتركة لمنع أي خرق جديد لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تصعيد واسع ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية.وكان من المفترض أن يبحث الاتفاق خلال اجتماع حكومي، الأربعاء، إلا أن موقع "أكسيوس" الأميركي نقل عنه قوله إنه يحتاج إلى بضعة أيام إضافية قبل اتخاذ قرار نهائي.ولا تختلف المسودة التي طرحها ترامب كثيراً عن نسخة متداولة في منذ أيام، إذ تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، ورفع الحصار الأميركي عن الموانئ ، إضافة إلى السماح لطهران بالوصول إلى نحو 12 مليار دولار من أصولها المجمدة.وتهدف الخطة إلى إعادة حركة الشحن التجاري عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب خلال مهلة 30 يوماً، تمهيداً لإطلاق مفاوضات قد تمتد حتى 60 يوماً بشأن البرنامج .كما تشمل المفاوضات ملف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقفاً مؤقتاً لأي عمليات تخصيب إضافية، إلى جانب إخضاع البرنامج لإشراف ، مقابل تعهد إيراني بعدم تصنيع سلاح نووي.