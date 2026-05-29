عربي-دولي

بعد حادث تحطم طائرة مسيّرة في رومانيا.. بوتين: لا أحد يستطيع الجزم بمصدرها

Lebanon 24
29-05-2026 | 14:07
بعد حادث تحطم طائرة مسيّرة في رومانيا.. بوتين: لا أحد يستطيع الجزم بمصدرها
رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة المسيّرة التي تحطمت في رومانيا روسية، داعياً إلى تقديم أدلة لموسكو في هذا الإطار.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي في كازاخستان ان "أحداً لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها.. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية... فحينها سنقيّم ما حدث".

وأضاف بوتين أن "أول رد فعل في الاتحاد الأوروبي تجاه أي طائرة مسيرة هو وصفها بأنها روسية ثم يتضح لاحقاً بطلان هذا الادعاء"، مؤكداً أن "روسيا ستجري تحقيقاً موضوعياً وستقدم تقييمها إذا تلقت بيانات موضوعية حول المسيرة التي تحطمت في رومانيا".

وتابع: "نعلم أن طائرات مسيرة أوكرانية حلقت فوق فنلندا وبولندا وبعض دول البلطيق، وكان رد الفعل الأولي مماثلاً تماماً لما هو عليه الآن في رومانيا".

وأوضح بوتين أن "هذه الطائرات المسيرة تنحرف عن مسارها بفعل الحرب الإلكترونية أو بسبب خلل في المواصفات الفنية".

كما أكد أن "روسيا لم تهدد الدول الأوروبية يوماً ولا تهددها الآن"، وذلك رداً على اتهامات أوروبية لموسكو بالمسؤولية عن سقوط مسيّرة على مبنى في رومانيا.

وأضاف:  "كل ما تفعله هذه الدول يهدف فقط إلى مواصلة المواجهة مع روسيا وتبرير النفقات الباهظة من موازناتها، عبر مد يدها إلى جيوب دافعي الضرائب في الدول الأوروبية".
رومانيا تطرد القنصل العام الروسي بعد تحطم مسيّرة على أراضيها
وزير خارجية رومانيا يستدعي السفير الروسي بعد حادثة المسيّرة
رئيسة المفوضية الأوروبية: حادثة المسيرة في رومانيا تُظهر أن "العدوان الروسي" تجاوز خطا جديدا
"معاريف" عن مصادر إسرائيلية: من السابق لأوانه الجزم بانهيار المفاوضات نهائيًّا بين واشنطن وطهران
