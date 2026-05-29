زيلينسكي يُحذر: روسيا قد تشن موجة جديدة من الضربات

نبّه الرئيس الأوكراني ، اليوم الجمعة، إلى أن قد تشن موجة جديدة من الضربات، متحدثا عن معلومات تشير إلى هجوم واسع النطاق وشيك.وقال عبر حسابه على إكس إن التكتيكات الروسية تظهر أن لا تزال تسعى إلى حل عسكري بحت للصراع.ودعا زيلينسكي مجددا الشركاء الغربيين إلى تزويد بأسلحة دفاع جوي، ولا سيما لمواجهة الصواريخ الباليستية.وشن الجيش الروسي، مطلع الأسبوع فقط هجوما واسعا على أوكرانيا، ولا سيما على عاصمتها ، مستخدما أيضا صاروخ "أوريشنك" الباليستي متوسط المدى الجديد.