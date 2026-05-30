في الكاريبي.. غارة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" يوقع قتلى

شنّ الجيش الأميركي،هجوماً على قارب في شرق المحيط يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال، وفق ما أفاد مسؤولون.وتنفّذ منذ أشهر ضربات في المحيط الهادي ومنطقة البحر مستهدفة زوارق يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات.

ولا تقدم أي أدلة على تورط الزوارق التي تستهدفها بتهريب المخدرات.ويُندّد خبراء ومسؤولون في بهذه الهجمات ويصفونها بأنها عمليات إعدام خارج القانون.وبلغ عدد القتلى في هذه الضربات 198 على الأقل، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس".وذكرت الأميركية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ساوثكوم) في منشور عبر "إكس"، أن الزورق الذي استُهدف "متورط بعمليات تهريب مخدرات".