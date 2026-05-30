لإزالة الألغام في مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما فعلته واشنطن



Advertisement

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن عدداً من السفن تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، مؤكدين أن الجيش الأميركي نسق مع سفن عبرت المضيق. أفاد تقرير لصحيفة " " ، السبت، بأن أميركا استخدمت روبوتات لإزالة الألغام في .ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن عدداً من السفن تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، مؤكدين أن الجيش الأميركي نسق مع سفن عبرت المضيق.

وأكد الرئيس الأميركي ، أمس الجمعة، أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن اتفاق محتمل مع .



وفي تدوينة له على "تروث سوشيال" أعلن أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن حيث كتب "يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن!".



في المقابل، بحسب تدوينة ترامب، يجب على إيران فتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مع العمل على إزالة جميع الألغام المائية المتبقية إن وجدت، على حد قوله، بعد إزالة العديد منها عن طريق التفجير، باستخدام كاسحات الألغام البحرية الأميركية المتطورة.