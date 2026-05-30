لإزالة الألغام في مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما فعلته واشنطن

Lebanon 24
30-05-2026 | 03:23
لإزالة الألغام في مضيق هرمز.. تقرير يكشف ما فعلته واشنطن
أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" wall street journal، السبت، بأن أميركا استخدمت روبوتات لإزالة الألغام في مضيق هرمز.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين القول إن عدداً من السفن تمكنت من عبور مضيق هرمز بعد إطفاء أجهزة التتبع، مؤكدين أن الجيش الأميركي نسق مع سفن عبرت المضيق.
وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه يستعد لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن اتفاق محتمل مع إيران.

وفي تدوينة له على "تروث سوشيال" أعلن ترامب أنه سيتم رفع الحصار البحري عن إيران الآن حيث كتب "يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البحري المذهل وغير المسبوق الذي سنرفعه الآن، أن تبدأ عملية العودة إلى الوطن!".

في المقابل، بحسب تدوينة ترامب، يجب على إيران فتح مضيق هرمز فوراً، دون رسوم مرور، أمام حركة الملاحة البحرية غير المقيدة في كلا الاتجاهين، مع العمل على إزالة جميع الألغام المائية المتبقية إن وجدت، على حد قوله، بعد إزالة العديد منها عن طريق التفجير، باستخدام كاسحات الألغام البحرية الأميركية المتطورة.
وول ستريت جورنال عن مسؤولين: أميركا استخدمت روبوتات لإزالة الألغام في مضيق هرمز
رئيس الأركان الليتواني: ليتوانيا قد تساهم بقدرات لإزالة الألغام في مضيق هرمز
اليابان تنفي إرسال قوات إلى مضيق هرمز لإزالة الألغام
ترامب: الولايات المتحدة تنقل معدات متخصصة لإزالة الألغام التي زُرعت في مضيق هرمز
