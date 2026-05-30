اجتماع نادر.. جنرال أميركي رفيع التقى بمسؤولين عسكريين في كوبا

أعلن الجيش الأميركي ان أكبر قائد يشرف على قوات في أميركا اللاتينية عقد اجتماعاً نادراً، أمس الجمعة، مع مسؤولين عسكريين كوبيين كبار في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا.وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية عبر منصة "إكس" أن الجنرال الأميركي فرنسيس دونوفان رئيس القيادة أجرى مناقشات سريعة بشأن الأمن العملياتي مع الوفد ، الذي ضم الجنرال ليجرا سوتولونغو .وأضافت: "قاد دونوفان أيضاً تقييماً أمنياً لمحيط ، وناقش مع مسؤولي حماية القوات وسلامة أفراد الخدمة وعائلاتهم والجاهزية العملياتية".ويُعد اجتماع دونوفان في كوبا الأول من نوعه طويلة لرئيس القيادة الجنوبية، ويأتي وسط مخاوف متزايدة في كوبا من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على التي تخضع لإدارة شيوعية.