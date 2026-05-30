Najib Mikati
اجتماع نادر.. جنرال أميركي رفيع التقى بمسؤولين عسكريين في كوبا

30-05-2026 | 03:37
أعلن الجيش الأميركي ان أكبر قائد يشرف على قوات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية عقد اجتماعاً نادراً، أمس الجمعة، مع مسؤولين عسكريين كوبيين كبار في محيط قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا. 
وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية عبر منصة "إكس" أن الجنرال الأميركي فرنسيس دونوفان رئيس القيادة أجرى مناقشات سريعة بشأن الأمن العملياتي مع الوفد الكوبي، الذي ضم الجنرال روبرتو ليجرا سوتولونغو نائب رئيس هيئة الأركان.

وأضافت: "قاد دونوفان أيضاً تقييماً أمنياً لمحيط القاعدة البحرية، وناقش مع مسؤولي القاعدة حماية القوات وسلامة أفراد الخدمة وعائلاتهم والجاهزية العملياتية".

ويُعد اجتماع دونوفان في كوبا الأول من نوعه منذ فترة طويلة لرئيس القيادة الجنوبية، ويأتي وسط مخاوف متزايدة في كوبا من احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً عسكرياً على الجزيرة التي تخضع لإدارة شيوعية.
 
