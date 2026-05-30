في خضم محادثات لإنهاء الحرب.. أميركا تفكك شبكة تنقل تقنيات دفاعية لايران

أكدت أنها فككت نظاما "معقّدا" لنقل تقنيات دفاعية إلى ، في خضم محادثات لإنهاء الحرب في .وأشارت في بيان أمس الجمعة إلى ان الشبكة "انتحلت صفة شركات أميركية وقامت بالاحتيال عليها من أجل الحصول على تقنيات حساسة للجيش ".وكانت الشبكة بقيادة علي مجد سهر المقيم في إيران والذي "قام بالاحتيال على عشرات شركات التكنولوجيا الأميركية بملايين الدولارات من خلال انتحال صفة شركات أميركية شرعية"، وفقا للخارجية الأميركية.وأضافت: "كان سهر وشركاؤه يسعون للحصول على معدات متطورة، بما فيها أجهزة لتحليل الطيف وأجهزة كشف أمني لقطاع الدفاع الإيراني".وأوضحت أن الخطة تضمنت إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع شركات أميركية حقيقية، واستخدام وسطاء لاستلام الشحنات، ثم تهريب التكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.