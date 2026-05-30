هبطت اضطرارياً.. لحظات رعب على متن إحدى الطائرات هذا ما حصل

لحظات من التوتر والرعب عاشها ركاب رحلة تابعة لشركة إيرلاينز بعدما اضطر الطيار إلى إعلان حالة طوارئ خلال الرحلة ما أدى إلى تغيير مسار الطائرة والهبوط بشكل عاجل وسط استنفار فرق السلامة والطوارئ.وكانت الطائرة متجهة إلى وجهتها المقررة عندما رصد الطاقم مشكلة فنية دفعت القائد إلى اتخاذ قرار سريع بإعلان حالة الطوارئ الجوية. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات أن الطائرة عادت أدراجها بعد فترة قصيرة من الإقلاع، فيما جرى منحها أولوية الهبوط فورًا.وذكرت شبكة " إن" أن الطيار أبلغ برج المراقبة بوجود عطل في أحد المحركات، مستخدمًا نداء الاستغاثة الشهير "ماي داي"، وهو الإجراء المتبع في الحالات الجوية الحرجة. وكانت الرحلة تقل 219 راكبًا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز 787.وفور هبوط الطائرة، انتشرت فرق الإطفاء والإنقاذ حول المدرج للتأكد من سلامة الركاب والطاقم، قبل سحب الطائرة إلى البوابة لإجراء الفحوص الفنية اللازمة. (إرم نيوز)