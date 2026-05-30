التحضيرات مستمرّة... إسرائيل تستعدّ لـالحرب الثالثة مع إيران

Najib Mikati
التحضيرات مستمرّة... إسرائيل تستعدّ لـ"الحرب الثالثة" مع إيران

30-05-2026 | 06:00
ذكرت "العربية"، أنّ إذاعة "أوروبا الحرّة" كشفت أنّه بالتزامن مع تسليم الولايات المتّحدة الأميركيّة إسرائيل، طائرات تزود بالوقود، أفادت هيئة "الجبهة الخلفية" الإسرائيليّة، أنّ التحضيرات لـ"الحرب الثالثة المحتملة" مع إيران مستمرّة.
وبحسب "إذاعة أوروبا الحرة"، نقلت إسرائيل لأميركا خوفها، من أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وأوضحت تل أبيل لواشنطن أنّ "الحرب الأخيرة لم تحقق الأهداف المعلنة".

وكان ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، كشفوا أنّهم تلقوا أوامر من المستويات السياسية والعسكرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز جاهزية الجبهة الداخلية في حال اندلاع حرب ثالثة مع إيران.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية، فإن هؤلاء الضباط أوضحوا أن التعليمات تهدف إلى إعداد المجتمع بحيث يتمكن "جهاز الجبهة الداخلية" من الانتقال "من الصفر إلى مئة" خلال وقت قصير جداً، على غرار تشغيل سيارة بأقصى سرعة فوراً.

وأضافوا أن التخطيط لأي حرب مقبلة يجب أن يبقى سرياً للغاية، دون تسريب معلومات داخل المجتمع الإسرائيلي، بهدف تحقيق عنصر المفاجأة تجاه الطرف المقابل.

ووفق إذاعة "أوروبا الحرّة"، فإن هذا النهج يعني أن "جهاز الجبهة الداخلية" لن يتمكن من إصدار إنذارات مبكرة مسبقة للسكان، وبالتالي يجب تهيئة الظروف منذ الآن للانتقال السريع من الحياة اليومية إلى حالة حرب شاملة خلال أقصر فترة ممكنة.

وأشارت إلى أن جهات مثل البلديات والمستشفيات كانت تتلقى في الحروب السابقة تحذيرات مسبقة للاستعداد للهجمات الصاروخية الإيرانية.

وذكرت "كان" أن التعليمات الدفاعية الجديدة تهدف إلى تحسين أنظمة الإنذار، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية، وتسريع عمل وحدات الإنقاذ، بحيث تكون الجبهة الداخلية "أكثر قدرة على التكيف مع واقع متغير بسرعة". (العربية)
