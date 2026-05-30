عربي-دولي

بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟

Lebanon 24
30-05-2026 | 07:00
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ شبكة "سي ان ان" الأميركيّة رصدت في في تحليل لها، تهديد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لعددٍ من الدول، باستخدام القوّة العسكريّة، وكان آخرها سلطة عمان، وقال إنّ "بلاده قد تلجأ إلى استهدافها إذا حاولت، بالتنسيق مع إيران، السيطرة على مضيق هرمز".
وبحسب "سي ان ان"، فإنّ تصريح ترامب تجاه سلطنة عمان كان مفاجئاً، وعكس نمطا متكررا لدى الرئيس الأميركي يتمثل في إطلاق تهديدات عسكرية من دون مقدمات واضحة أو مؤشرات مسبقة.

وقالت "سي ان ان"، إنّ سلطنة عُمان أصبحت الدولة الخامسة عشرة على الأقل التي هدّد ترامب بمهاجمتها أو لوّح باستخدام القوة ضدها أو نفذ عمليات عسكرية داخلها خلال فترتيه الرئاسيتين، موضحة أن معظم هذه الحالات سُجلت خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية.

وذكرت أن الإدارة الأميركية نفذت خلال الفترة الأخيرة عمليات عسكرية أو غارات استهدفت عدة دول، من بينها إيران والعراق والصومال وسوريا واليمن وفنزويلا ونيجيريا، بينما شملت قائمة الدول التي تعرضت لتهديدات أو تحذيرات أميركية كندا وكولومبيا وكوبا والمكسيك وبنما وغرينلاند التابعة للدنمارك، إضافة إلى سلطنة عُمان.

ولفتت الشبكة إلى أن طبيعة هذه التهديدات والعمليات تختلف من حالة إلى أخرى، إذ استهدفت بعض الضربات فصائل مسلحة أو ما تصفه واشنطن بـ"التنظيمات الإرهابية"، في حين اقتصر الأمر في حالات أخرى على التلويح بإمكانية التدخل العسكري أو عدم استبعاد استخدام القوة.

وأضافت الشبكة أن البيانات المتعلقة بالدول التي شملتها تهديدات ترامب أو عملياته العسكرية تعكس نطاقاً جغرافياً واسعاً، إذ امتدت إلى دول تقع في أربع قارات مختلفة، فيما تمثل تلك الدول جزءاً كبيراً من سكان العالم، الأمر الذي جعل ملايين الأشخاص يعيشون حالة من القلق إزاء احتمالات التصعيد العسكري الأميركي.

كما أشارت إلى أن خمس دول وردت في قائمة التهديدات أو العمليات العسكرية طرحت في تصريحات ترامب أو مواقفه السياسية كأهداف محتملة لتوسيع النفوذ الأميركي أو ضم أراضٍ ومناطق تابعة لها، وهي كندا وكوبا وغرينلاند وبنما وفنزويلا. (عربي 21)
"لبنان24": 6 شهداء بينهم امرأة وطفل جراء الغارة التي استهدفت ساحة بلدة طيرفلسية
"لبنان 24": 3 اصابات بينهم أطفال كحصيلة اولية للغارة التي استهدفت بلدة الصوانة
وزير الخارجية الأردني: نقف إلى جانب أشقائنا في الدول العربية التي تعرضت للاعتداءات الإيرانية
نقابة المطاعم في لبنان تستنكر الاعتداءات على الدول العربية وتدعو لوقف استهداف الإمارات
