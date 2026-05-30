Najib Mikati
تفاصيل جديدة عن ثروة حسني مبارك.. رجل حقوقي يكشفها

Lebanon 24
30-05-2026 | 06:37
تفاصيل جديدة عن ثروة حسني مبارك.. رجل حقوقي يكشفها
تحدث الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض والمحامي السابق لأسرة الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد حسني مبارك، عن تفاصيل تتعلق بحياة مبارك بعد تنحّيه عن رئاسة الجمهورية عام 2011.
وقال حمودة، خلال ظهوره مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "مع أميرة بدر"، إن حسني مبارك كان يتسم بترفع شديد، مضيفاً أن مقر إقامته في شرم الشيخ بعد تخليه عن السلطة عام 2011 كان متواضعاً للغاية.

وذكر حمودة أن مبارك لم يجمع سوى 6 ملايين جنيه فقط، بحسب ما ذكره خلال الحلقة، موضحاً أن الرئيس الأسبق أخبره بأن هذا المبلغ المودع في البنك الأهلي يمثل "تحويشة العمر".

وتابع أن مبارك كان يرفض فكرة التوريث بشدة، مستشهداً بما حدث في سوريا، إذ كان يرى أن تولي ابن الرئيس السلطة سيؤدي إلى تدمير البلاد، معتبراً أن الأيام أثبتت ذلك لاحقاً في الحالة السورية


وخلال الحلقة، تطرق حمودة إلى الحديث عن مصدر ثروة جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق، مشيراً إلى أنه كوّن ثروته قبل دخوله العمل السياسي، خلال فترة عمله في القطاع المصرفي منذ عام 1990.

وقال حمودة إن جمال مبارك جمع ثروته في ظل الطفرة الاقتصادية العالمية التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفيتي واتجاه العالم نحو الرأسمالية، موضحاً أنه عمل في "بنك أوف أمريكا" خارج مصر خلال الفترة من عام 1990 حتى عام 2000، وهي فترة شهدت تغيرات اقتصادية واسعة.

وأضاف أنه أسس عام 1990 شركة لإدارة المحافظ المالية في قبرص، حيث تولى إدارة محافظ لمستثمرين أجانب وعرب؛ ما حقق له ثروة وصفها بأنها شرعية وناتجة عن عمله في الخارج، وليس من أموال الدولة المصرية.

وأشار إلى أنه لا توجد أي مخالفات مالية مثبتة بحق جمال مبارك تتعلق بتضخم الثروة، لافتاً إلى أن التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع استمرت أربع سنوات، ولم تنتهِ إلى إدانته.
 
