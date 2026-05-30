في لاوس.. إنقاذ أشخاص علقوا داخل كهف غمرته المياه

قال متطوعون تايلانديون إنهم تمكنوا من إنقاذ أربعة أشخاص من كهف غمرته المياه في اليوم السبت، وذلك بعد ‌ساعات من إخراج رجل آخر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وذكرت وكالة " " أن الخمسة الذين تم إنقاذهم ضمن سبعة من مواطني لاوس دخلوا الكهف في إقليم سايسومبون بحثا عن لكن تقطعت بهم السبل لأكثر من أسبوع ⁠بعدما ارتفع منسوب المياه وأغلق طريق الخروج، فيما لا يزال شخصان آخران مفقودين.



وكتب كينجكارد بونجكاوونج، وهو غواص كهوف تايلاندي مشارك في المهمة، في منشور على اليوم السبت إن جميع الرجال الأربعة خرجوا من الكهف.



وأظهرت لقطات مصورة نشرها المتطوعون فرق الإنقاذ وهي تخرج الأربعة من الكهف، مزودين بمصابيح مثبتة على رؤوسهم وملابسهم موحلة.



وعثر المنقذون على الأشخاص الخمسة يوم الأربعاء لكنهم ظلوا عالقين داخل الكهف. وقال مسؤولو الإنقاذ إن عمليات البحث مستمرة للعثور على ⁠المفقودين الاثنين.



وأفادت مجموعة المتطوعين عبر فيسبوك بأن فريقا من تايلاند المجاورة انضم إلى جهود الإنقاذ ، كما أُرسلت تعزيزات إضافية ⁠بينها غواصون من وفرنسا وإندونيسيا وماليزيا واليابان وأستراليا للمشاركة في العملية.