على خط حماس - إسرائيل.. مصر تتحرك على خط المفاوضات

وجهت مصر دعوة لوفد حركة الإسلامية (حماس) المفاوض برئاسة خليل الحية للحضور إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بالانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق الموقع في تشرين الأول الماضي.وكشف مصدر مطلع على الوساطة التي تقودها القاهرة بين حركة حماس وممثلي مجلس السلام، عبر " " عن جهود واتصالات وصفها بالمكثفة بين الأطراف المعنية لترتيب مفاوضات قبل نهاية الأسبوع، لإنقاذ الاتفاق من الانهيار بعد الهجمات الأخيرة على ، وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن إصدار توجيهات لجيش الاحتلال بالسيطرة على 70% من غزة، بما يخالف خطة الرئيس الأميركي ترمب المعلنة للسلام.وأوضح المصدر أن القاهرة أجرت سلسلة اتصالات مع الوسطاء والضامنين في وقطر، إضافة إلى مسؤولين في الإدارة الأميركية، من أجل العودة لمسار المفاوضات، لافتاً إلى أن مصر أعدت ورقة معدلة ومنقحة ببعض التفصيلات، في محاولة للخروج من مربع الأزمة الذي يعمل نتنياهو على البقاء داخله، وفق تعبير المصدر.وقال المصدر إن هناك إدراكاً لدى مصر والوسطاء في قطر وتركيا بأن ثمة أهدافا انتخابية لدى نتنياهو تقف وراء التصريحات الأخيرة المتعلقة بتوسيع احتلال القطاع، أو التصعيد الذي استهدف قائدي كتائب القسام عز الدين الحداد ومحمد عودة، خاصة في ظل ما يواجهه نتنياهو من صعوبات كبيرة في .