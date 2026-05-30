عن الاتفاق مع إيران.. ماذا قال وزير الحرب الأميركي؟

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة
تضع في سلم أولوياتها حماية حدودها الوطنية، والعمليات في نطاق "نصفها الكروي"، بما في ذلك مكافحة كارتيلات المخدرات، فضلاً عن ضرورة "منع إيران
من امتلاك أسلحة نووية".
وفي تصريح له، قال هيغسيث: "بإمكاننا إنجاز أمرين في آن واحد، فنحن نضخم طاقتنا الصناعية العسكرية بشكل غير مسبوق. الولايات المتحدة تعتزم خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة زيادة حجم إنتاج بعض أنواع الذخائر عدة أضعاف".
ورداً على تحذيرات نظيره الياباني شينجيرو كويزومي من أن "بعض الدول تشكك في مدى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها"، شدد هيغسيث على أن "واشنطن
لن تغفل عن منطقة المحيطين الهندي
والهادئ".
وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، حذر هيغسيث من أن "أي اتفاق يرغب الرئيس ترامب
في إبرامه، لن يتم إلَّا عندما يكون على قناعة تامة بأنه سيكون اتفاقاً ممتازاً لبلدنا ولأمن العالم أجمع".
وأضاف أن المحادثات مع الجانب الإيراني
كانت مثمرة، وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
حريص على منع طهران
من امتلاك أسلحة نووية، وأكد أن أهداف الولايات المتحدة تجاه إيران لم تتغير.