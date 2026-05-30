عن الاتفاق مع إيران.. ماذا قال وزير الحرب الأميركي؟

قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إن تضع في سلم أولوياتها حماية حدودها الوطنية، والعمليات في نطاق "نصفها الكروي"، بما في ذلك مكافحة كارتيلات المخدرات، فضلاً عن ضرورة "منع من امتلاك أسلحة نووية".وفي تصريح له، قال هيغسيث: "بإمكاننا إنجاز أمرين في آن واحد، فنحن نضخم طاقتنا الصناعية العسكرية بشكل غير مسبوق. الولايات المتحدة تعتزم خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة زيادة حجم إنتاج بعض أنواع الذخائر عدة أضعاف".ورداً على تحذيرات نظيره الياباني شينجيرو كويزومي من أن "بعض الدول تشكك في مدى وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها"، شدد هيغسيث على أن " لن تغفل عن منطقة المحيطين والهادئ".وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، حذر هيغسيث من أن "أي اتفاق يرغب في إبرامه، لن يتم إلَّا عندما يكون على قناعة تامة بأنه سيكون اتفاقاً ممتازاً لبلدنا ولأمن العالم أجمع".وأضاف أن المحادثات مع الجانب كانت مثمرة، وأن الرئيس الأميركي حريص على منع من امتلاك أسلحة نووية، وأكد أن أهداف الولايات المتحدة تجاه إيران لم تتغير.