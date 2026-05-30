تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة

Lebanon 24
30-05-2026 | 07:48
A-
A+
تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة
تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد اكتشاف احتمال وجود خطأ في تركيز الجرعات قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية، سحبت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عبوات من دواء شهير لعلاج ارتفاع ضغط الدم
Advertisement
 
وأعلنت "الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية" (MHRA) عن سحب عاجل لدفعة من عقار "راميبريل" (Ramipril) بتركيز 2.5 ملغ، من إنتاج شركة Crescent Pharma Limited، بعد الاشتباه في احتوائها على شرائط دوائية بتركيز أعلى يبلغ 10 ملغ.

ويُستخدم دواء "راميبريل" على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وقصور القلب، كما يُوصف للمرضى بعد النوبات القلبية، حيث يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.

وأوضحت الوكالة أن الدفعة المتأثرة تحمل رقم GR155023، داعية المرضى إلى التحقق من عبواتهم والتأكد من رقم الدفعة المطبوع على العلبة الخارجية.
 
وحذّرت MHRA من أن تناول جرعات أعلى من الموصوفة قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، تشمل الدوخة والإغماء والتعب غير المعتاد واضطرابات في وظائف الكلى، وقد يكون ذلك أكثر خطورة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

كما أشارت إلى احتمال حدوث خفقان في القلب نتيجة الجرعة الزائدة، وهو تسارع غير طبيعي في نبضات القلب.

ودعت الوكالة المرضى الذين يملكون العبوات المتأثرة إلى عدم استخدام الدواء، وإعادته إلى الصيدلية مع النشرة الداخلية وأي أقراص متبقية، للحصول على المشورة الطبية المناسبة. (روسيا اليوم) 

مواضيع ذات صلة
أمل جديد لـ200 مليون مريض: دواء شهير يعالج عرقلة المشي
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: وقف إطلاق النار في لبنان يشكّل فرصة لفتح الطريق نحو سلام دائم
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام يلتقي رؤساء بلديات القرى الحدودية ويعد بإجراءات عاجلة
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:39:10 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

منتجات الرعاية الصحية

روسيا اليوم

المملكة

روسيا

طاني

تركي

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30
Lebanon24
15:39 | 2026-05-30
Lebanon24
15:27 | 2026-05-30
Lebanon24
15:20 | 2026-05-30
Lebanon24
15:15 | 2026-05-30
Lebanon24
14:53 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24