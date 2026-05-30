تهديد لسلامة المرضى... سحب دواء شهير في بريطانيا بطريقة عاجلة

بعد اكتشاف احتمال وجود خطأ في تركيز الجرعات قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية، سحبت السلطات الصحية في المتحدة عبوات من دواء شهير لعلاج ارتفاع ضغط .

Advertisement

وأعلنت "الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية" (MHRA) عن سحب عاجل لدفعة من عقار "راميبريل" (Ramipril) بتركيز 2.5 ملغ، من إنتاج شركة Crescent Pharma Limited، بعد الاشتباه في احتوائها على شرائط دوائية بتركيز أعلى يبلغ 10 ملغ.



ويُستخدم دواء "راميبريل" على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وقصور القلب، كما يُوصف للمرضى بعد النوبات القلبية، حيث يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.



وأوضحت الوكالة أن الدفعة المتأثرة تحمل رقم GR155023، داعية المرضى إلى التحقق من عبواتهم والتأكد من رقم الدفعة المطبوع على العلبة الخارجية.

وحذّرت MHRA من أن تناول جرعات أعلى من الموصوفة قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، تشمل الدوخة والإغماء والتعب غير المعتاد واضطرابات في وظائف الكلى، وقد يكون ذلك أكثر خطورة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.



كما أشارت إلى احتمال حدوث خفقان في القلب نتيجة الجرعة الزائدة، وهو تسارع غير طبيعي في نبضات القلب.



ودعت الوكالة المرضى الذين يملكون العبوات المتأثرة إلى عدم استخدام الدواء، وإعادته إلى الصيدلية مع النشرة الداخلية وأي أقراص متبقية، للحصول على المشورة الطبية المناسبة. (روسيا اليوم)