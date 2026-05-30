بسبب "أيبولا".. الإمارات تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول

Advertisement

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية المواطنين بإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاع مواطني الدولة في الدول المذكورة في إطار حرصها على سلامتهم.

كذلك، دعت الوزارة المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات المحلية، إلى جانب التسجيل في خدمة "تواجدي" لتسهيل التواصل وتقديم الدعم عند الحاجة.

وحثت وزارة الخارجية المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024، مؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

أوصت مواطني بعدم السفر إلى أوغندا، وجمهورية ، وجمهورية إلا للضرورة، وذلك في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD).