عربي-دولي

بسبب "أيبولا".. الإمارات تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول

Lebanon 24
30-05-2026 | 07:49
بسبب أيبولا.. الإمارات تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى 3 دول
أوصت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات بعدم السفر إلى جمهورية أوغندا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان إلا للضرورة، وذلك في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا (EVD).
 
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية التزام المواطنين بإرشادات الصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها تتابع أوضاع مواطني الدولة في الدول المذكورة في إطار حرصها على سلامتهم.
 
كذلك، دعت الوزارة المواطنين المتواجدين في هذه الدول إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصحية الصادرة عن السلطات المحلية، إلى جانب التسجيل في خدمة "تواجدي" لتسهيل التواصل وتقديم الدعم عند الحاجة.
 
وحثت وزارة الخارجية المواطنين على التواصل معها في حالات الطوارئ عبر الرقم المخصص لمواطني الدولة في الخارج: +97180024، مؤكدة استمرارها في متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.
