لماذا يُريد الأميركيّون الحصول على الجنسيّة الكنديّة؟

رغم التوتر الذي شاب العلاقات الأميركية الكندية في عهد الرئيس الأميركي ، تشير بيانات موافقات الحصول على الجنسية الكندية ضمن مجموعة ⁠واسعة من القواعد الحديثة إلى أن عددا متزايدا من يرحبون بفكرة الحصول على الجنسية الكندية.وأظهرت بيانات وكالة الهجرة الكندية ارتفاع عدد الموافقات على طلبات إثبات الجنسية عبر النسب بأكثر من ألف موافقة شهريا منذ بداية العام، وذلك بموجب القواعد الجديدة التي تسمح لشريحة ‌أوسع منأحفاد الكنديين بالمطالبة بالجنسية بعدما كان ذلك مقتصرا سابقا على أحفاد الجيل الأول.وتُظهر البيانات أيضا أن نحو 48 بالمئة من الموافقات الإضافية حتى شهر شباط جاءت من .ويقول محامو الهجرة إن النسبة ‌المرتفعة للأميركيين تعكس عمق الروابط التاريخية ‌بين البلدين الجارين، ⁠مشيرين في الوقت نفسه إلى أن كثيرين في الولايات المتحدة ينظرون إلى كوجهة جذابة للعيش أو الدراسة، وخصوصا في ظل حالة الضبابية السياسية في الولايات المتحدة في الآونة ⁠الأخيرة. (سكاي نيوز عربية)