تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الهند تُثبّت أقدامها عسكرياً في "آسيان".. صفقات مرتقبة مع إندونيسيا وفيتنام

Lebanon 24
30-05-2026 | 12:02
A-
A+
الهند تُثبّت أقدامها عسكرياً في آسيان.. صفقات مرتقبة مع إندونيسيا وفيتنام
الهند تُثبّت أقدامها عسكرياً في آسيان.. صفقات مرتقبة مع إندونيسيا وفيتنام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف وزير الدفاع الهندي، راجيش كومار سينغ، عن توقيع بلاده اتفاقية مع فيتنام لمدّها بصواريخ "براهموس" المطورة بإنتاج هندي روسي مشترك، مؤكداً أن نيودلهي بلغت "المراحل الأخيرة" لتوقيع صفقة مماثلة مع إندونيسيا.
Advertisement
 
وأوضح سينغ، في كلمته خلال منتدى الدفاع الآسيوي "حوار شانجريلا"، أن الهند حريصة على تعزيز التزاماتها تجاه دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، متكتماً على تفاصيل الصفقات العسكرية الراهنة.

ويندرج هذا التحرك ضمن استراتيجية الهند الرامية لتطوير صناعاتها العسكرية وتوسيع صادراتها الدفاعية، عقب بيعها سابقاً صواريخ كروز فرط صوتية للفلبين. وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر مسؤول، فإن قيمة العقد المبرم مع فيتنام تقارب 60 مليار روبية (نحو 629 مليون دولار)، وتغطي أيضاً برامج التدريب وخدمات الدعم اللوجستي.
مواضيع ذات صلة
وزراء اقتصاد دول "آسيان": حرب الشرق الأوسط ربما تؤدي لتباطؤ كبير في النمو
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تعلن تأجيل القمة مع الاتحاد الأفريقي بسبب تفشّي فيروس "إيبولا"
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ماهي أنجح 10 صفقات بتاريخ كرة القدم؟
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24
محاولات اسرائيلية لتطويق النبطية وعزلها عن محيطها لـ"تثبيت إنجاز عسكري على الأرض"
lebanon 24
Lebanon24
30/05/2026 23:41:36 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع

إندونيسيا

شرق آسيا

جنوب شرق

الهندي

الرامي

التزام

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:39 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:27 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:20 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-05-30
Lebanon24
15:39 | 2026-05-30
Lebanon24
15:27 | 2026-05-30
Lebanon24
15:20 | 2026-05-30
Lebanon24
15:15 | 2026-05-30
Lebanon24
14:53 | 2026-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24