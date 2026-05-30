الهند تُثبّت أقدامها عسكرياً في "آسيان".. صفقات مرتقبة مع إندونيسيا وفيتنام

كشف ، راجيش كومار سينغ، عن توقيع بلاده اتفاقية مع لمدّها بصواريخ "براهموس" المطورة بإنتاج هندي روسي مشترك، مؤكداً أن نيودلهي بلغت "المراحل الأخيرة" لتوقيع صفقة مماثلة مع .

وأوضح سينغ، في كلمته خلال منتدى الدفاع الآسيوي "حوار شانجريلا"، أن حريصة على تعزيز التزاماتها تجاه دول رابطة جنوب "آسيان"، متكتماً على تفاصيل الصفقات العسكرية الراهنة.



ويندرج هذا التحرك ضمن استراتيجية الهند الرامية لتطوير صناعاتها العسكرية وتوسيع صادراتها الدفاعية، عقب بيعها سابقاً صواريخ فرط صوتية للفلبين. وبحسب ما نقلته وكالة " " عن مصدر مسؤول، فإن قيمة العقد المبرم مع فيتنام تقارب 60 مليار روبية (نحو 629 مليون دولار)، وتغطي أيضاً برامج التدريب وخدمات الدعم اللوجستي.