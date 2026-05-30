تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
خاص
"معاريف" تكشفُ "ورقة النصر" لدى ترامب.. ماذا عن "نووي إيران"؟
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-05-2026
|
13:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن المفاوضات
الإيرانية
- الأميركية، منتقدة المسار الذي سلكته تلك المفاوضات وانعكاسه على
إسرائيل
.
Advertisement
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقول إنه لم يتم توقيع الاتفاق بين
الولايات المتحدة
وإيران بعد، ولم يُلغَ نهائياً، مشيرة إلى أنَّ هذا الاتفاق معلق في منطقة رمادية يعشقها الدبلوماسيون والمستشارون الاستراتيجيون والوسطاء الباكستانيون والقطريون والمعلقون في الاستوديوهات، وأضافت: "هذا الاتفاق قريب بما يكفي للضغط على القدس، وبعيد بما يكفي لكل طرف لينكر موقفه ويشدده ويسرّب معلومات ثم يتراجع".
وذكر التقرير أنه "
في إسرائيل
، لا تزال فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت أكبر من فرص اندلاع حرب شاملة"، ويضيف: "لم يُبدِ الإيرانيون مرونةً مفاجئة، ولم يصبح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
مهندساً بارعاً للترتيبات الإقليمية، والسبب أبسط من ذلك بكثير، فجميع الأطراف ستخسر أكثر في حال استمرار العمل الناري مقارنةً بتجميده جزئياً".
وينقل التقرير عن مصدر إسرائيليّ مُطلع على التفاصيل قوله إنّ "الجميع يريدون النزول من الشجرة"، في حين أن
واشنطن
تسعى إلى تهدئة أسواق الطاقة، بينما تطالب طهران بالمال والوقت، في وقتٍ يرغب فيه الخليج بفتح مضيق هرمز. وفي القدس، حتى وإن لم يُصرّحوا بذلك علنًا، يبدو الوضع الانتقالي السيئ حالياً أفضل من اتفاق نهائي سيئ أو حرب إقليمية أخرى لا أحد يعلم إلى أين ستؤول، كما تقول "معاريف".
إلى ذلك، يصف المسؤولون الإسرائيليون الخطوط العريضة الناشئة بأنها اتفاق إطاري، وليس اتفاقا نهائيا، وتشمل هذه الخطوط، بحسب الصحيفة، فتح مضيق هرمز، وتمديد وقف إطلاق النار، وتخفيف محدود في مبيعات النفط
الإيراني
، وبعض التنازلات بشأن الأموال عبر آليات إقليمية، ثم العودة إلى القضية التي جاءت من أجلها هذه الحملة برمتها - القضية النووية. وهنا، يضيف التقرير قائلاً: "بعبارة أخرى: أولاً أطفئوا النيران، ثم تجادلوا حول أعواد الثقاب".
ووجد التقرير أن "
ترامب
يسعى بالفعل إلى ترسيخ صورة النصر"، وتابع: "في ظل غياب استسلام
إيران
، أو انهيار نظامها، أو تفكيك مشروعها النووي بالكامل، يحتاج
البيت الأبيض
إلى شيء ملموس يُظهره للجمهور ويرتبطُ ذلك بحل ما لمسألة اليورانيوم المخصب"، وأكمل: "لهذا السبب، أصبح الجدل الدائر حول 440 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب محور المعركة. وفعلياً، فإن يدرك تماماً يُدرك تماماً أنه من دون اليورانيوم، لن يحظى بصورة النصر".
وتابع التقرير: "من هنا ينبع القلق
الإسرائيلي
. في الواقع، فإن ما يُزعج القدس ليس بنداً واحداً، بل المنطق برمته. فإذا حصلت إيران بالفعل على تنازلات وأموال ودعم، وتم تأجيل قضية اليورانيوم إلى المرحلة التالية، فإنها ستدخل غرفة المفاوضات التالية بوضع أفضل مما كانت إسرائيل ترغب فيه. فعلياً، ستخرج إيران منهكة، لكنها ستظل بعيدة عن التوصل إلى قرار".
إلى ذلك، تقول مصادر إسرائيلية إن الإيرانيين ما زالوا قادرين على إفشال الاتفاق، أو "التعثر في أمر ما" - كاليورانيوم، أو مضيق هرمز، أو الصياغة، أو الاحترام، أو السيادة، أو أي مصطلح آخر تجيد طهران تحويله إلى مبدأ مقدس عندما تحتاج إلى انتزاع المزيد من التنازلات. ومع ذلك، يُرجّح أن ترامب ومعظم المقربين منه يرغبون في التوصل إلى اتفاق، وهذا ما تدفع به الدول المقربة منه، والأسواق، والجدول الزمني السياسي الأميركي، وفق "معاريف".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
Lebanon 24
هل طُرح "التطبيع" بين لبنان وإسرائيل؟ "معاريف" تكشف
30/05/2026 23:41:42
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا سيستفيد "حزب الله" من "الأمطار".. "معاريف" تكشف
Lebanon 24
هكذا سيستفيد "حزب الله" من "الأمطار".. "معاريف" تكشف
30/05/2026 23:41:42
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج وسأحقق "نصراً كاملاً عليها"
Lebanon 24
ترامب: إيران ارتكبت خطأ استراتيجياً كبيراً بمهاجمة دول الخليج وسأحقق "نصراً كاملاً عليها"
30/05/2026 23:41:42
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
Lebanon 24
رسالة من "حزب الله" إلى إيران.. "معاريف" تكشف وضعه الحالي
30/05/2026 23:41:42
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص
عربي-دولي
صحافة أجنبية
الولايات المتحدة
البيت الأبيض
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيرانية
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
من لبنان إلى أوكرانيا.. سلاحٌ جديد "غيّر شكل الحروب"!
Lebanon 24
من لبنان إلى أوكرانيا.. سلاحٌ جديد "غيّر شكل الحروب"!
16:00 | 2026-05-30
30/05/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانون ينسحبون وترامب يلوح بالإلغاء.. أزمة تضرب احتفالات ذكرى تأسيس أميركا
Lebanon 24
فنانون ينسحبون وترامب يلوح بالإلغاء.. أزمة تضرب احتفالات ذكرى تأسيس أميركا
15:39 | 2026-05-30
30/05/2026 03:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع مفاجئ لإدارة ترامب عن قرار صارم يخص طالبي الإقامة الدائمة
Lebanon 24
تراجع مفاجئ لإدارة ترامب عن قرار صارم يخص طالبي الإقامة الدائمة
15:27 | 2026-05-30
30/05/2026 03:27:59
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه
Lebanon 24
البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه
15:20 | 2026-05-30
30/05/2026 03:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقات الأميركية المكسيكية تتدهور.. أزمة أمنية وتجارية حادة تهدد الشراكة
Lebanon 24
العلاقات الأميركية المكسيكية تتدهور.. أزمة أمنية وتجارية حادة تهدد الشراكة
15:15 | 2026-05-30
30/05/2026 03:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
10:30 | 2026-05-30
30/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
12:00 | 2026-05-30
30/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
Lebanon 24
"حسن نية من ترامب".. مسار التفاوض سيبدأ جديا
10:00 | 2026-05-30
30/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
Lebanon 24
بينها بلدان عربيّة... من هي الدول الـ15 التي هدّد ترامب باستهدافها؟
07:00 | 2026-05-30
30/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ترجمة "لبنان 24"
أيضاً في عربي-دولي
16:00 | 2026-05-30
من لبنان إلى أوكرانيا.. سلاحٌ جديد "غيّر شكل الحروب"!
15:39 | 2026-05-30
فنانون ينسحبون وترامب يلوح بالإلغاء.. أزمة تضرب احتفالات ذكرى تأسيس أميركا
15:27 | 2026-05-30
تراجع مفاجئ لإدارة ترامب عن قرار صارم يخص طالبي الإقامة الدائمة
15:20 | 2026-05-30
البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه
15:15 | 2026-05-30
العلاقات الأميركية المكسيكية تتدهور.. أزمة أمنية وتجارية حادة تهدد الشراكة
14:53 | 2026-05-30
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
30/05/2026 23:41:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24