تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه

Lebanon 24
30-05-2026 | 15:20
A-
A+

البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه
البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأس البابا لاوُن الرابع عشر، مساء اليوم صلاة مسبحة الوردية المقدسة في مغارة العذراء سيدة لورد بحدائق الفاتيكان، وذلك في ختام الشهر المريمي.
Advertisement
 
 
وجاء هذا اللقاء الروحي بالاتحاد مع مختلف مزارات العالم ومنها ضريح القديس شربل في عنايا والحجاج عبر القارات، ليؤكد مركزية الصلاة كطريق للسلام واستجابة لتحديات العصر الحاضر الموسوم بالعنف.

 
وفي كلمته التي تمحورت حول نداء السلام، استشهد الحبر الأعظم بكلمات المزمور: "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ، لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلاَمِ لِشَعْبِهِ"، مشيراً إلى أن هذه الكلمات تعبر عن الرجاء الملحّ أمام صعوبات الأزمنة.
 
 
ودعا قداسته إلى تهيئة القلوب للإصغاء ليد الله وعنايته التي تقود التاريخ، متخذاً من العذراء مريم "نموذجاً للمؤمن الذي يصغي ويسلم بطاعة كاملة لتجسد ابن الله".

 
وشدد على أن تأمل أسرار الوردية يقود إلى الاعتراف بأن يسوع المسيح هو كلمة السلام النهائية لكل تائب، مؤكداً أن الرب لا يترك الإنسان أبداً حتى وإن ضل الطريق.
 
 
وقدم البابا تعريفاً عميقاً للسلام قائلاً: "إن السلام، في واقع الأمر، ليس نظرية تخضع للفحص في المختبر، ولا هو وهم ساذج، ولا صفقة تُدار من أجل مصلحة؛ بل هو التزام يومي في حياتنا ينبع من العدالة والمحبة كوئام يجمع البشر". وأوضح أن السلام يصبح ممكناً عندما تتوفر الإرادة للإصغاء إلى صراخ المحرومين منه من أطفال أبرياء، وأسرى، ولاجئين، ومتألمي الحروب.

 
كذلك، أكد البابا أن السلام هبة إلهية تتجسد في وجه المسيح الذي هدم حواجز العداوة وقهر الغطرسة بالتواضع، لافتاً إلى أن الروح القدس يحقق ما يبدو مستحيلاً بشرياً عندما يتصرف المؤمنون كتلاميذ للمحبة.
 
 
وحذر من أن الابتعاد عن الله يورث جفاءً وإهمالاً لآلام القريب.

 
وفي ختام كلمته، دعا البابا إلى تحويل الصلاة إلى رسالة ونبوءة تُنهي بكاء الأبرياء والتهجير بالقنابل، وتحل العطش إلى الحق بدلاً من شهوة السلطة وعنف الكلمات، مشدداً على مسؤولية كل فرد في كبح العنف اللفظي والجسدي، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً القوة الحقيقية بأنها قوة الحق والمحبة التي تنعكس في عيون تنظر للعالم بوداعة وحكمة، تلبيةً لنداء الله الباحث عن صانعي سلام يجيبونه بالأفعال لا بالأقوال.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لحماية الإنسانية وتعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري يتراجع ويعلن أن فتح مضيق هرمز أصبح ممكنا
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 10:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

يسوع المسيح

القديس شربل

الرابع عشر

الباحث عن

العذراء

التزام

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:29 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:27 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:47 | 2026-05-31
Lebanon24
03:29 | 2026-05-31
Lebanon24
03:20 | 2026-05-31
Lebanon24
02:37 | 2026-05-31
Lebanon24
02:27 | 2026-05-31
Lebanon24
01:33 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24