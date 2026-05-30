تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
البابا لاوون: السلام يصبح ممكناً بالاصغاء إلى صراخ المحرومين منه
Lebanon 24
30-05-2026
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأس البابا لاوُن
الرابع عشر
، مساء اليوم صلاة مسبحة الوردية المقدسة في مغارة
العذراء
سيدة لورد بحدائق
الفاتيكان
، وذلك في ختام الشهر المريمي.
Advertisement
وجاء هذا اللقاء الروحي بالاتحاد مع مختلف مزارات العالم ومنها
ضريح
القديس شربل
في عنايا والحجاج عبر القارات، ليؤكد مركزية الصلاة كطريق للسلام واستجابة لتحديات العصر الحاضر الموسوم بالعنف.
وفي كلمته التي تمحورت حول نداء السلام، استشهد الحبر الأعظم بكلمات المزمور: "إِنِّي أَسْمَعُ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ اللهُ الرَّبُّ، لأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ بِالسَّلاَمِ لِشَعْبِهِ"، مشيراً إلى أن هذه الكلمات تعبر عن الرجاء الملحّ أمام صعوبات الأزمنة.
ودعا قداسته إلى تهيئة القلوب للإصغاء ليد الله وعنايته التي تقود التاريخ، متخذاً من العذراء مريم "نموذجاً للمؤمن الذي يصغي ويسلم بطاعة كاملة لتجسد ابن الله".
وشدد على أن تأمل أسرار الوردية يقود إلى الاعتراف بأن
يسوع المسيح
هو كلمة السلام النهائية لكل تائب، مؤكداً أن
الرب
لا يترك الإنسان أبداً حتى وإن ضل الطريق.
وقدم البابا تعريفاً عميقاً للسلام قائلاً: "إن السلام، في واقع الأمر، ليس نظرية تخضع للفحص في المختبر، ولا هو وهم ساذج، ولا صفقة تُدار من أجل مصلحة؛ بل هو
التزام
يومي في حياتنا ينبع من العدالة والمحبة كوئام يجمع البشر". وأوضح أن السلام يصبح ممكناً عندما تتوفر الإرادة للإصغاء إلى صراخ المحرومين منه من أطفال أبرياء، وأسرى، ولاجئين، ومتألمي الحروب.
كذلك، أكد البابا أن السلام هبة إلهية تتجسد في وجه
المسيح
الذي هدم حواجز العداوة وقهر الغطرسة بالتواضع، لافتاً إلى أن الروح
القدس
يحقق ما يبدو مستحيلاً بشرياً عندما يتصرف المؤمنون كتلاميذ للمحبة.
وحذر من أن الابتعاد عن الله يورث جفاءً وإهمالاً لآلام القريب.
وفي ختام كلمته، دعا البابا إلى تحويل الصلاة إلى رسالة ونبوءة تُنهي بكاء الأبرياء والتهجير بالقنابل، وتحل العطش إلى الحق بدلاً من شهوة السلطة وعنف الكلمات، مشدداً على مسؤولية كل فرد في كبح العنف اللفظي والجسدي، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً القوة الحقيقية بأنها قوة الحق والمحبة التي تنعكس في عيون تنظر للعالم بوداعة وحكمة، تلبيةً لنداء الله
الباحث عن
صانعي سلام يجيبونه بالأفعال لا بالأقوال.
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: العالم اليوم بحاجة إلى ديبلوماسية وحوار ديني يقوم على السلام والعدالة والحقيقة
31/05/2026 10:51:06
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام
Lebanon 24
البابا لاوون في عيد الفصح: من له سلطة إشعال الحروب فليختر السلام
31/05/2026 10:51:06
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لحماية الإنسانية وتعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: لحماية الإنسانية وتعزيز الحقيقة وكرامة العمل والعدالة الاجتماعية والسلام
31/05/2026 10:51:06
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرس الثوري يتراجع ويعلن أن فتح مضيق هرمز أصبح ممكنا
Lebanon 24
الحرس الثوري يتراجع ويعلن أن فتح مضيق هرمز أصبح ممكنا
31/05/2026 10:51:06
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
يسوع المسيح
القديس شربل
الرابع عشر
الباحث عن
العذراء
التزام
المسيح
تابع
قد يعجبك أيضاً
شبيهة بالبشر.. أوكرانيا تصبح أول ساحة معركة للروبوتات العسكرية الأميركية
Lebanon 24
شبيهة بالبشر.. أوكرانيا تصبح أول ساحة معركة للروبوتات العسكرية الأميركية
03:47 | 2026-05-31
31/05/2026 03:47:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد نووي روسي.. موسكو تلوّح بضرب محطات في الغرب وأوكرانيا
Lebanon 24
تهديد نووي روسي.. موسكو تلوّح بضرب محطات في الغرب وأوكرانيا
03:29 | 2026-05-31
31/05/2026 03:29:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)
Lebanon 24
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)
03:20 | 2026-05-31
31/05/2026 03:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر بين كولومبيا والإكوادور.. اتهامات بالتدخل في الانتخابات
Lebanon 24
توتر بين كولومبيا والإكوادور.. اتهامات بالتدخل في الانتخابات
02:37 | 2026-05-31
31/05/2026 02:37:23
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
Lebanon 24
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
02:27 | 2026-05-31
31/05/2026 02:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
Lebanon 24
اتصالات بمواطنين.. ماذا فعلت مصارف لبنانية؟
16:16 | 2026-05-30
30/05/2026 04:16:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
تقرير بريطاني: هذا هو الشخص الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب في لبنان
10:30 | 2026-05-30
30/05/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
Lebanon 24
"إسرائيل ستدخل البقاع والزهراني".. "معلومات عسكرية" تُنشر!
12:00 | 2026-05-30
30/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
Lebanon 24
آخر خبر.. إسرائيل تستعد لتصعيد الهجمات ضد "الحزب"
14:53 | 2026-05-30
30/05/2026 02:53:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
Lebanon 24
أمر يُقلق نتنياهو في لبنان.. صحيفة إسرائيلية تكشفه
14:59 | 2026-05-30
30/05/2026 02:59:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:47 | 2026-05-31
شبيهة بالبشر.. أوكرانيا تصبح أول ساحة معركة للروبوتات العسكرية الأميركية
03:29 | 2026-05-31
تهديد نووي روسي.. موسكو تلوّح بضرب محطات في الغرب وأوكرانيا
03:20 | 2026-05-31
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)
02:37 | 2026-05-31
توتر بين كولومبيا والإكوادور.. اتهامات بالتدخل في الانتخابات
02:27 | 2026-05-31
انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب
01:33 | 2026-05-31
تل أبيب تهتز ضد نتنياهو
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
31/05/2026 10:51:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24