تل أبيب تهتز ضد نتنياهو

خرج آلاف الإسرائيليين، ليل السبت، في تظاهرات حاشدة بمدينة تل أبيب، للمطالبة برحيل حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن التحرك هذه المرة بدا أكثر تنظيماً، وشهد مشاركة أنصار اليسار المعارض لسياسات نتنياهو اليمينية.
وجاب المتظاهرون شوارع تل أبيب، مروراً بشارع "كبلان" الحيوي، قبل أن يتجمعوا في ما يعرف باسم "ساحة المسرح"، مرددين شعارات تطالب بانتخابات مبكرة.
وأغلق عدد من المتظاهرين محاور رئيسية، بينها طريق "أيالون" السريع، ما دفع الشرطة إلى التدخل وفض التحرك بالقوة، وسط مواجهات أسفرت عن اعتقال عدد منهم.
وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات مشددة أصدرتها الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أعلنت فيها التوجه إلى إجراءات "أكثر صرامة"، خصوصاً في المناطق الشمالية، بعد توسيع "حزب الله" مدى صواريخه باتجاه إسرائيل.
وشهدت الساعات الأخيرة تصاعداً في التوتر واشتباكات عنيفة بين عناصر "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في بلدات وقرى جنوب لبنان، فيما أعلن الحزب أنه يتصدى لتلك القوات.