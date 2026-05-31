عربي-دولي
هذه أولويات "التسليح" في إسرائيل.. تل أبيب تستعدّ لمرحلة ما بعد اتفاق إيران
Lebanon 24
31-05-2026
|
04:33
نشر موقع "نتسيف"
الإسرائيلي
تقريراً جديداً تحدث فيه عن ضرورة تطوير تسليح الجيش الإسرائيليّ خلال مرحلة ما بعد توقيع اتفاق مفترض بين
الولايات المتحدة
وإيران.
التقرير حدّد 5 محاور رئيسية لما وصفه بأولويات عملية التسليح، وجاء في طليعة الأولويات إنشاء نظام دفاع ليزري قوي، اعتبرته مصادر في
تل أبيب
"مشروعاً وطنياً"، يهدف إلى مجابهة عودة
إيران
إلى إنتاج كميات كبيرة جداً من الصواريخ الباليستية، فور توقيع مرتقب على اتفاق مع
واشنطن
.
وعن الأولوية الثانية للتسليح، أكد الموقع ضرورة إنشاء منظومة قادرة على مواجهة المسيَّرات، لا سيما في ظل تفاقم خطر مسيَّرات "FPV"، التي باتت تشكل تهديداً استراتيجياً عالمياً، وفق تعبير مصادر الموقع.
وأوصت بالسير "خطوة بخطوة" على النهج الأوكراني في هذا الشأن؛ كما حددت خطوطاً عريضة لتطوير المنظومة المضادة للمسيَّرات، مشيرة إلى ضرورة تعزيزها بنظام صوتي وغيره من أنظمة تحديد الهوية، التي تُنذر مبكراً بالخطر المُحدق، وتُمكّن من تقييم الدفاع وإحباط التهديد؛ علاوة على تطوير وتجهيز وسائل لإجهاض خطر إطلاق المسيَّرات على المديين القريب والبعيد؛ وتجهيز نظام "دفاع سلبي" فعال ضد المسيَّرات، وفق المصادر.
وفي البند الثالث من وصايا تسليح الجيش الإسرائيلي، تحدث الموقع عن ضرورة تطوير واقتناء وسائل قادرة على اختراق باطن الأرض، لا سيما في ظل "استراتيجية العدو"، الرامية إلى الاعتماد على منشآت تحت أرضية، واستغلالها كمخابئ لقادته، ومستودعات للصواريخ، وغيرها.
ولفت الموقع إلى أنَّ قادة إيران، وحزب الله، وحركة
حماس
، والحوثيين، يتحصنون تحت الأرض كدرع واقٍ من هجمات القوات الجوية، وللاختباء من رصد وتعقب أجهزة الاستخبارات
الإسرائيلية
؛ مشيرة إلى أنه في ظل هذا الواقع، يجب إعطاء هذا الجانب أولوية قصوى، وتطوير وسائل، ربما روبوتات، قادرة على تحييد الملاجئ والتحصينات تحت الأرض.
وفي البند الرابع، أوصت المصادر بتطوير مسيَّرات شبحية، وأخرى هجومية ودفاعية، تفادياً للاستثمار الهائل في المقاتلات التقليدية، وضمان إنتاج عدد مضاعف من المسيَّرات، فضلاً عن تقليص اعتماد تسليح الجيش الإسرائيلي على الولايات المتحدة.
وفي آخر وصاياها، أوضحت مصادر "نتسيف" الإسرائيلي حتمية تحسين الدفاع السلبي للمنشآت الحيوية والوحدات العسكرية، وكذلك المجتمعات الاستيطانية، وتطوير منظومات دفاعية مضادة للمسيَّرات، والصواريخ الباليستية؛ بالإضافة إلى مضاعفة عمليات بناء الملاجئ في مختلف أنحاء
إسرائيل
.
